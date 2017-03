Lecce Catania/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA LECCE CATANIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 12 MARZO 2017) - Lecce Catania, diretta dall'arbitro Edoardo Paolini della sezione di Ascoli Piceno, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà uno scontro che profuma storicamente di Serie A, nel programma della decima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Gli ultimi anni sono stati particolarmente duri per salentini ed etnei, che sono scesi repentinamente dal primo al terzo gradino del calcio nazionale e che ora stanno lottando strenuamente per risalire.

Il Lecce continua nel suo appassionante testa a testa con i cugini del Foggia per il primo posto nel raggruppamento: la scorsa giornata di campionato ha fatto registrare l'ennesimo cambio della guardia, con i salentini battuti a sorpresa nel derby pugliese con la matricola Virtus Francavilla ed i foggiani che ne hanno approfittato battendo la Juve Stabia e riprendendosi la vetta con un punto di vantaggio sui diretti concorrenti. Resta invece al confine della zona play off il Catania che ha iniziato la stagione con sette punti di penalizzazione, ma che nell'ultimo turno di campionato disputato ha subito la sconfitta forse più clamorosa del suo cammino. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Il Melfi reduce da undici sconfitte consecutive è riuscito infatti ad interrompere la propria serie nera proprio allo stadio Massimino, un tracollo che ha portato alle dimissioni del tecnico Petrone, che a sua volta poche settimane fa aveva sostituito Pino Rigoli sulla panchina rossoazzurra. La squadra è stata affidata al momento a Giovanni Pulvirenti, in attesa di capire se la società individuerà un altro allenatore per la volata finale in campionato.

Queste le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio Via del Mare. Lecce padrone di casa in campo con Perucchini alle spalle dei due centrali Cosenza e Giosa, mentre Ciancio sulla fascia destra e Agostinone sulla fascia sinistra saranno i due laterali nella difesa a quattro. Due terzetti negli altri reparti, con Arrigoni, Mancosu ed il portoghese Ferreira titolari a centrocampo e Doumbia, Caturano e Lepore schierati dal primo minuto in attacco.

Il Catania affronterà invece il match con Bergamelli e Marchese centrali davanti al portiere Pisseri, con Parisi schierato in posizione di terzino destro ed il serbo Djordjevic in posizione di terzino sinistro. Bucolo, Biagianti e Fornito faranno muro a centrocampo coprendo le spalle al trequartista Russotto, mentre il portoghese Tavares e Pozzebon faranno coppia sul fronte offensivo.

Per Padalino 4-3-3 confermato anche se i problemi non sembrano di modulo ma di tenuta mentale per una squadra che sembra ormai consapevole di doversi giocare il salto in Serie B col Foggia in una lotta a due. Se sarà Pulvirenti a guidare il Catania nella trasferta leccese, il terzo allenatore stagionale degli etnei dovrebbe comunque confermare il 4-3-1-2 visto nelle utlime settimane, col Catania che era comunque reduce da una bella vittoria in trasferta nel derby col Messina e che ha dunque vissuto il ko col Melfi come un vero fulmine a ciel sereno.

Lecce comunque nettamente favorito dalle agenzie di scommesse, considerando il momento di confusione tecnica che il Catania sta attraversando. Vittoria salentina quotata 1.60 da Paddy Power, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic per 5.50 quanto scommesso sul blitz etneo allo stadio Via del Mare. Come per tutte le partite di Lega Pro sarà sportube.tv a trasmettere in diretta streaming video il match Lecce Catania, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, mentre non ci sarà diretta tv per questo big match della ventinovesima giornata di Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

