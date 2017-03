Maceratese Reggiana/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA MACERATESE REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Maceratese Reggiana verrà diretta dall'arbitro Manuel Volpi; alle ore 16:30 di domenica 12 marzo va in scena allo stadio Helvia Recina la partita valida per la ventinovesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Il match darà indicazioni decisive per il prosieguo della stagione delle due compagini. La Maceratese spera di rientrare in corsa per i playoff, che al momento distano quattro punti, con l'Albinoleffe che staziona al decimo posto. Sull'economia del percorso dei marchigiani pesano due punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione.

In caso contrario la squadra avrebbe molte più chance di qualificarsi per gli spareggi del post-season. Chi invece è praticamente certa di accedervi è la Reggiana, che occupa il quarto posto in classifica. Gli emiliani non possono raggiungere il primo posto occupato dal Venezia, visti i dieci punti di distanza, ma possono giocarsela per la seconda piazza del Parma, che garantirebbe un piazzamento di prestigio in vista dei playoff. Nell'ultimo turno gli amaranto hanno pareggiato un match piuttosto difficile contro il Padova, che li precedono in classifica di due punti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

In occasione di questa gara fondamentale i due allenatori manterranno fede alle proprie idee, confermando le formazioni che gli hanno dato più garanzie nelle precedenti giornate. La Maceratese del mister Federico Giunti utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, utilizzando fra i pali l'estremo difensore Forte. Il muro di difesa a quattro sarà composto sulla destra dal terzino Marchetti, sulla sinistra dal terzino Sabato e nel mezzo dai difensori centrali Perna e capitan Gattari.

Il trio di centrocampo vedrà il mediano Franchini coordinare le operazioni e le due mezzali De Grazia e Malaccari affiancarlo e supportarlo nella propria azione. La formazione titolare della Maceratese sarà completata dal tridente offensivo. Sulla fascia destra ci sarà l'ala Petrilli, sulla fascia sinistra l'ala Turchetta e nel mezzo la punta centrale Colombi, in gol cinque volte nel campionato in corso.

Per quanto concerne la Reggiana, l'allenatore Leonardo Menichini si affiderà per proteggere la porta all'estremo difensore Narduzzo, che collaborerà nel suo difficile compito con la difesa a quattro, tipica del 4-3-1-2 con il rombo. Gli interpreti difensivi saranno il terzino destro Ghiringhelli, il terzino sinistro Contessa e i due difensori centrali Rozzio e Spanò.

Il centrocampo a tre vedrà il mediano e capitano Genevier organizzare la manovra, sostenuto dal lavoro della mezzala destra Sbaffo e della mezzala sinistra Bovo. Il trequartista e fulcro del gioco della compagine emiliana sarà Cesarini, e avrà il compito di mandare in porta le punte centrali che saranno Carlini e Guidone.

La Reggiana è parecchio più avanti in classifica, ma non per questo si tratterà di una gara a senso unico. La Maceratese ha già dimostrato di poter ottenere degli ottimi risultati davanti al pubblico di casa e con questi tre punti vedrebbe avvicinarsi la zona playoff, obiettivo difficile ma non impossibile da raggiungere. La chiave sarà il centrocampo, quello che riuscirà a prevalere potrà condurre la propria squadra verso la vittoria.

Prima di concludere con l'analisi pre-partita è sempre d'uopo uno sguardo alle quote. La vittoria casalinga della Maceratese per Intralot vale 2.90 volte l'importo giocato, mentre il risultato di pareggio paga 3.10 volte. Favorita la Reggiana, alla quale è stata assegnata una quota pari a 2.40.

Maceratese-Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

