Mantova Parma/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA MANTOVA-PARMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Mantova-Parma sarà diretta dall'arbitro Matteo Proietti; la partita valida per la ventinovesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017 si gioca domenica 12 marzo alle ore 14:30. La capolista Venezia ha potuto raccogliere cinque punti di vantaggio rispetto all'immmediata inseguitrice, proprio il Parma che a sorpresa ha pareggiato in casa contro il Forlì, e può dormire sonni abbastanza tranquilli in vista della promozione nel campionato cadetto.

I bianco-blu non possono permettersi ulteriori battute d'arresto, non solo per continuare a credere nel piazzamento più alto ma soprattutto per non essere raggiunti dalle squadra che inseguono, su tutti Padova e Reggiana. Il Mantova è una delle squadre più in forma del campionato, avendo conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate. Nove punti che hanno permesso ai lombardi di lasciare temporaneamente la zona playout, salendo al quindicesimo posto in graduatoria. La strada è ancora lunga e irta di difficoltà, ma i virgiliani hanno la possibilità di salvarsi senza passare per gli spareggi e ci proveranno fino all'ultima giornata.

A tal proposito mister Gabriele Graziani schiererà la miglior formazione possibile, cercando di ripetere l'impresa dello scorso fine settimana, quando la squadra ha espugnato il campo del Bassano Virtus. I titolari per quanto riguarda la difesa saranno i soliti, visto che in porta giocherà Tonti, mentre i tre difensori centrali risponderanno ai nomi di Siniscalchi, Cristini e Vinetot. Ci potrebbero essere un paio di avvicendamenti a centrocampo. Certo del posto il mediano Di Santantonio, mentre le due mezzali Raggio Garibaldi e Cittadino potrebbero essere sostituiti da Salifu e Renny Smith, che potrebbero dargli fiato visti i numerosi impegni ravvicinati. Sulla fascia destra ci sarà Regoli, sul versante opposto Daniele Donnarumma. La formazione titolare dei lombardi sarà completata dalla coppia d'attacco formato dal capitano Caridi e dal bomber Guazzo.

La risposta del Parma consisterà quasi certamente nel modulo 4-3-3, schieramento molto offensivo scelto in più di un'occasione dal tecnico Roberto D'Aversa. In porta ci sarà Frattali, in difesa Iacoponi e Nunzella sulle fasce, mentre al centro giocheranno Di Cesare e il capitano Alessandro Lucarelli. A centrocampo il mediano sarà Scozzarella e il suo lavoro d'interdizione e costruzione verrà completato dagli sforzi delle due mezzali Corapi e Munari. Il tecnico potrebbe anche decidere di dare una chance da titolare alla mezzala Simonetti, che si è ben comportato nelle precedenti uscite e meriterebbe una chance dal primo minuto. A completare la formazione parmense ci saranno i tre d'attacco, l'ala destra Nocciolini, l'ala sinistra Scaglia e la punta centrale Calaiò, già in doppia cifra con dodici reti all'attivo.

Sarà il Parma a fare certamente la gara, con il Mantova pronto a ripartire non appena dovesse presentarsi l'occasione. La difesa lombarda dovrà essere vigile sui movimenti repentini di Calaiò, abilissimo a nascondersi e a sbucare alle spalle dei difendenti. In particolare potranno essere decisivi i calci piazzati, con i quali il Parma ha sbloccato diverse partite. Gli emiliani sono favoriti secondo Intralot a 1.93, il pareggio è dato a 3,20, la vittoria casalinga del Mantova a 3.90.

Mantova-Parma non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

