Matera Reggina/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MATERA-REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Matera Reggina, diretta dall'arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, domenica 12 marzo 2017 alle ore 18.30, si prospetta come una delle sfide più interessanti della decima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro, nel girone C. Per come sono andate le cose nelle ultime settimane, verrebbe quasi da pensare che per i materani sia ormai divenuto più importante l'obiettivo della finale di Coppa Italia di Lega Pro, appena raggiunto eliminando in semifinale l'Ancona, piuttosto che quello di un campionato che sembrava tutto da vivere fino a solo un mese fa, ma che sembra ora irrimediabilmente avviato verso la disputa dei play off per i lucani. Che dopo aver battagliato a lungo per il primo posto si trovano ora reduci da ben cinque sconfitte consecutive in campionato, appaiati al terzo posto con la Juve Stabia a ben dieci lunghezze dal Foggia capolista e a nove dal Lecce secondo, e tallonati ad una sola lunghezza di distanza dalla Virtus Francavilla quinta. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

La conquista della finale di Coppa Italia ha probabilmente salvato la panchina di Auteri, col patron Columella che osserva comunque con interessa l'evoluzione che potrebbe portare all'inaspettato addio del mister. La Reggina dalla sua continua ad inseguire la salvezza diretta, a due punti di distanza dal Taranto sestultimo. I calabresi sono reduci però da un risultato molto importante, la vittoria casalinga per tre a zero ottenuta contro la Casertana che ha confermato come la permanenza diretta tra i professionisti possa essere un obiettivo più che realistico per la formazione allenata da Karel Zeman.

Probabili formazioni: il Matera scenderà in campo con Tozzo estremo difensore alle spalle della difesa a tre composta da Ingrosso, Bertoncini e Mattera. Salandria e Iannini saranno i due centrali di centrocampo, mentre Di Lorenzo sarà chiamato a muoversi sulla fascia destra sulla mediana e Casoli sarà invece l'esterno mancino. In attacco nel tridente offensivo partiranno titolari Strambelli, Lanini (autore di un gol che non ha portato punti nell'ultima trasferta di Catanzaro) e Negro.

Risponderà la Reggina con Sala tra i pali, mentre De Vito, il serbo Kosnic e Gianola saranno i tiolari nella difesa a tre. Nella zona centrale di centrocampo confermati De Francesco, il congolese Bangu (entrambi a segno contro la Casertana) e lo svizzero Botta, mentre sull'out laterale di destra si muoverà Porcino e sul quello di sinistra invece Romano. In attacco, confermata la coppia formata da Bianchimano e da Coralli.

Il 3-4-3 di Auteri, dopo la rimonta di Ancona con due reti recuperate nella semifinale d ritorno di Coppa Italia, dovrà fornire un'altra prova di sostanza per far proseguire la gestione tecnica dell'allenatore sulla panchina del Matera. Il 3-5-2 di Karel Zeman ha funzionato nella sfida contro la Casertana e dovrebbe essere riconfermato, dopo quella che è stata una delle più convincenti prove stagionali per la Reggina.

Il momento potrebbe indurre alla prudenza, ma i bookmaker sono comunque convinti della differenza in classifica tra le due squadre, col Matera nettamente favorito: vittoria interna quotata 1.73 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 l'eventuale pareggio e la quota per il blitz amaranto in trasferta viene invece quotata 4.70 da Paddy Power. Per seguire Matera Reggina, domenica 12 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv per vedere la diretta streaming video del match, mentre non ci sarà diretta tv dell'incontro. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.