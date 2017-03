Melfi Catanzaro/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MELFI CATANZARO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 12 MARZO 2017) - Melfi Catanzaro, diretta dall'arbitro Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà uno dei più interessanti match salvezza di questa fase del campionato di Lega Pro, nella decima giornata del girone C. I lucani sono stati protagonisti del più eclatante risultato della scorsa giornata di campionato, il due a zero con il quale sono riusciti a sbancare lo stadio Massimino di Catania. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Ancor più clamoroso se si pensa che il Melfi era fanalino di coda della classifica e soprattutto reduce da una serie di undici sconfitte consecutive, che aveva fatto pensare ai gialloverdi come potenziali vittime designate per la retrocessione diretta in Serie D. La prima vittoria della gestione di Aimo Diana sulla panchina dei lucani ha portato al sorpasso ai danni della Vibonese, con i play out che sembrano dunque ancora alla portata di un Melfi che dovrà però evitare di cadere in serie negative come l'ultima.

E' avvisato un Catanzaro che si è confermato in crescita dopo il ritorno di Erra sulla panchina calabrese: l'ultimo tre a uno al Matera terzo in classifica è stato ottenuto contro una squadra comunque crollata dopo aver lottato a lungo per il primo posto, ma confrontando le due rose i giallorossi hanno compiuto un'impresa comunque notevole. Il Catanzaro resta quintultimo appaiato a quota ventisette punti alla Reggina, ma a sole due lunghezze dal Taranto, prima squadra fuori dalla zona play out. Continuando a giocare come contro il Matera, per i calabresi la salvezza sarà senz'altro un obiettivo possibile.

Allo stadio Valerio di Melfi si troveranno di fronte queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Gragnaniello a difesa della porta, Romeo e Laezza saranno i due difensori centrali con Francesco Bruno impiegato in posizione di terzino destro e Russu in posizione di terzino sinistro. Il brasiliano Vicente, Alessio Esposito e Marano andranno a comporre il terzetto di centrocampo, con Foggia, Gammone e De Vena confermati nel tridente offensivo che è riuscito a sbancare il 'Massimino'.

Il Catanzaro risponderà con De Lucia tra i pali, Pasqualoni e Sabato schierati rispettivamente sull'out difensivo di destra e sull'out difensivo di sinistra, mentre Prestia e Patti saranno i centrali della retroguardia. Il belga Van Ransbeeck a centrocampo affiancherà Maita nella zona centrale, mentre Icardi sarà il laterale di destra e Cunzi il laterale di sinistra. In attacco confermato Gomez al fianco di Giuseppe Giovinco, autore di una splendida doppietta nell'ultimo match disputato contro il Matera.

Aimo Diana ha ridisegnato il Melfi con un 4-3-3 molto più offensivo, ma la partita di Catania è stata probabilmente la più efficace della stagione per una formazione che sembrava soprattutto, dopo gli undici ko di fila subiti, aver perduto irrimediabilmente la sua dignità. 4-4-2 per il Catanzaro che con Erra sembra aver trovato maggiore solidità, anche se il rendimento interno dei calabresi resta ancora sostanzialmente più efficace di quello esterno, discrepanza da superare per ottenere la salvezza.

Quote sul filo dell'equilibrio assoluto, anche alla luce dell'exploit melfitano a Catania. Vittoria dei padroni di casa quotata 2.50 da Betclic, mentre Paddy Power propone a 2.80 la quota relativa al successo esterno calabrese e Bet365 offre a una quota di 3.20 l'eventuale pareggio. Non ci sarà diretta tv ma solo diretta streaming video, riservata via internet agli abbonati al sito sportube.tv, per Melfi Catanzaro, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30.

