Napoli Crotone/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

NAPOLI CROTONE: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoil Crotone, partita senza storia? Per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 (domenica 12 marzo alle ore 15) i partenopei vogliono dimenticare l’eliminazione dalla Champions League ma allo stesso tempo ripartire dalle grandi emozioni vissute martedì sera, e da un primo tempo nel quale hanno davvero sognato i quarti di finale. Adesso riparte la corsa al secondo posto e il Napoli, forte della vittoria sul campo della Roma, deve necessariamente vincere contro un Crotone che, con 8 punti da recuperare sulla quartultima, è quasi spacciato ma resta comunque in corsa per la permanenza in Serie A. Aspettiamo il momento in cui le due squadre scenderanno in campo per sfidarsi allo stadio San Paolo; intanto andiamo a leggere quali sono le scelte che i due allenatori potrebbero operare, studiando le probabili formazioni di Napoli Crotone.

NAPOLI-CROTONE: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli Crotone, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Napoli (segno 1) vale 1,12, il pareggio (segno X) è quotato 4,50, mentre la vittoria del Crotone (segno 2) vi permetterà di vincere 25,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Milik e Pavoletti si contendono il posto da prima punta: stanno per arrivare le partite importanti (doppia sfida alla Juventus) e Maurizio Sarri sa bene di dover cambiare qualcosa per far riposare i suoi migliori giocatori. E’ il caso di Mertens, che dovrebbe finire in panchina a prendere fiato; per sostituirlo allora si punta sulla soluzione con l’attaccante di peso, il polacco e l’ex Genoa partono quasi alla pari con Milik leggermente favorito. Callejon e Lorenzo Insigne dovrebbero giocare, mentre a centrocampo incredibilmente potrebbe rimanere fuori, per questa domenica, Hamsik; se così fosse spazio sia a Rog che a Zielinski, in caso contrario i due entreranno in competizione per una maglia da mezzala. Amadou Diawara invece dovrebbe spuntarla su Jorginho per agire in cabina di regia; possibile poi che Sarri faccia turnover anche nel reparto arretrato, dove uno tra Koulibaly e Raul Albiol potrebbe sedersi per far giocare Nikola Maksimovic (che resta in vantaggio su Chiriches come prima alternativa al centro della linea). Sugli esterni scalpita Strinic, pronto a rilevare Ghoulam che dovrebbe essere un altro dei titolari a riposarsi; Hysaj invece dovrebbe essere confermato a destra.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Più complicata la situazione di Davide Nicola: il suo Crotone ovviamente non ha una rosa ampia e di qualità come quella del Napoli, in più il tecnico arriva al San Paolo senza tre giocatori che sarebbero stati nella formazione titolare. Senza di loro i calabresi adottano comunque il 4-4-2 ma con qualche modifica: in difesa sulla corsia destra ci sarà Sampirisi, in mezzo alla linea invece dovrebbe andare Dussenne che farà coppia con Ferrari. A sinistra come sempre Martella e Mesbah si contendono una maglia: il primo sembra essere leggermente favorito ma non è escluso che Nicola voglia dare maggiore spinta sulle fasce e dunque utilizzi l’algerino per questa partita. In mediana sono praticamente certi del posto Rohden e Stoian, che saranno gli esterni; per loro anche il compito di dare una mano al reparto offensivo, dove Acosty potrebbe affiancare Falcinelli soffiando quindi il posto a Trotta. Nella zona nevralgica del campo dovrebbero essere Crisetig e Barberis, con il secondo pronto a rilevare Capezzi che aveva giocato titolare nella partita di domenica scorsa contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CROTONE

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 2 Hysaj, 26 Kouilbaly, 19 Ni. Maksimovic, 3 Strinic; 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 1 Rafael C., 22 Sepe, 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 5 Allan, 8 Jorginho, 4 Giaccherini, 32 Pavoletti, 14 Mertens

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 13 G. Ferrari, 87 Martella; 6 Rohden, 8 Crisetig, 18 Barberis, 12 Stoian; 27 Acosty, 11 Falcinelli

A disposizione: 5 M. Festa, 33 Viscovo, 21 Cuomo, 3 Claiton, 15 Mesbah, 9 Nalini, 20 Kotnik, 28 Capezzi, 42 Suljic, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: Rosi, Ceccherini

Indisponibili: Tonev

© Riproduzione Riservata.