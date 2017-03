Novara Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live, Serie B oggi

DIRETTA NOVARA PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 12 MARZO) - Novara Pro Vercelli, diretta dall'arbitro Sacchi domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la trentesima giornata di Serie B. Fra le gare certamente più interessanti del turno ci sarà infatti il derby piemontese fra il Novara e la Pro Vercelli, presso lo stadio Silvio Piola di Novara. Queste squadre sono note anche per avere in comune il nome dello stadio, dedicato in entrambi i casi all'indimenticabile attaccante Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia, che ha vestito sia la maglia azzurra che quella biancocrociata. Le due squadra arrivano a questo match molto sentito con due situazioni di classifica completamente diverse, ma entrambe in salute e con il vento a favore. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Il Novara è reduce da tre vittorie consecutive che lo hanno condotto in piena zona playoff; merito certamente del tecnico, che ha saputo toccare le giuste corde e spronare la squadra quando le cose non andavano per il verso giusto. La Pro Vercelli, come ogni anno, è in lotta per la salvezza. Ci sono stati momenti di difficoltà per la Pro Vercelli, che è stata per un lungo periodo in zona retrocessione. Grazie ad un piccolo filotto di tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio), la squadra ha risalito la china e si è portata momentaneamente fuori dal limbo playout. Naturalmente il lavoro non è finito, ma bisognerà pedalare ancora a lungo per conquistare l'ennesima salvezza, risultato che sarebbe storico per questa società gloriosa ma lontana dai fasti del passato.

Ora è doveroso andare ad analizzare le probabili formazioni, i ventidue calciatori che per primi calcheranno il manto erboso dello stadio Silvio Piola. Il Novara, come è solito fare, si disporrà con il modulo di gioco 3-4-1-2, scelto dal tecnico Roberto Boscaglia, impiegando fra i pali l'estremo difensore svizzero da Costa, che è allo stesso tempo il capitano della squadra. La difesa a tre vedrà disporsi Scognamiglio sul centro-destra, Lancini nel mezzo e Mantovani sul centro-sinistra. Non ci sarà l'arcigno difensore Troest, che nel precedente match di campionato è stato espulso e dunque squalificato dal giudice sportivo per questo importante derby piemontese. Il reparto mediano vedrà giocare Casarini e Orlandi da interni, mentre sulle fasce correranno Chiosa a sinistra e Kupisz a destra. Fra le linee si incuneerà Adorjan, che avrà il compito di servire le due punte centrali, vale a dire Gianluca Sansone e il bulgaro Galabinov, miglior marcatore della compagine con dieci reti messe a referto.

La Pro Vercelli assumerà un atteggiamento più prudente, difatti mister Moreno Longo si appresta ad utilizzare un 5-3-2 come modulo di gioco. Il portiere titolare sarà il talentuoso Provedel, che coordinerà i movimenti della difesa composta da Legati, da Bani e da Konaté, rispettivamente a destra, al centro e a sinistra della retroguardia. Sulle fasce invece verranno schierati Germano a destra ed Eguelfi (che ha preso il posto di capitan Mammarella) a sinistra. I tre centrocampisti saranno il mediano Palazzi e le due mezzali Vives ed Emmanuello. A completare la formazione ci saranno le due punte centrali, vale a dire Aramu e Bianchi.

Considerando la differenza tecnica che esiste fra le due squadre è logico pensare che sarà il Novara a prendere in mano il pallino del gioco e a proporsi con più insistenza nella metà campo degli avversari. Bisogna comunque considerare che i derby sono match molto particolari, che non rispecchiano in tutto e per tutto le altre gare. Quindi le sorprese sono all'ordine del giorno e c'è da aspettarsi un colpaccio della Pro Vercelli, che anche fuori casa ha ottenuto buoni risultato giocando in maniera non troppo spregiudicata e riuscendo a colpire al momento giusto.

Andiamo a dare uno sguardo veloce alle quote relative al match, emesse nelle scorse ore dai bookmakers. Ad esempio l'agenzia di scommesse Intralot è convinta che il Novara avrà vita facile e valuta la vittoria degli azzurri con una quota pari a 1.82 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato di pareggio la quota scelta è di 3.30, mentre per la vittoria esterna della Pro Vercelli la quota è 4.75.

Vedremo come finirà Novara Pro Vercelli, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 259 del bouquet satellitare (Sky Calcio 9 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it, mentre sul canale Sky Supercalcio HD (numero 206) si potrà seguire Diretta Gol con immagini da tutti i campi sui quali oggi si giocherà, in Serie A ma pure con finestre sulla Serie B.

