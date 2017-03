Pagelle / Napoli-Crotone (3-0): Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata)

PAGELLE NAPOLI CROTONE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Andiamo a scoprire i voti ai protagonisti di Napoli-Crotone, partita valida per la 28^ giornata di Serie A 2016-2017 che ha visto la formazione di Maurizio Sarri imporsi autorevolmente con il punteggio di 3 a 0, dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid i partenopei si concentrano sul campionato e lo fanno nel migliore dei modi, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica attendendo Palermo-Roma che si giocherà stasera. Sin dalla prima frazione di gioco è evidente la schiacciante superiorità dei padroni di casa rispetto agli ospiti, con Cordaz autore di un paio di interventi decisivi su Callejon e Insigne, per cambiare il risultato ci vuole un calcio di rigore provocato da Sampirisi che ferma irregolarmente lo scugnizzo di Napoli all'interno dell'area di rigore che dagli undici metri trasforma impeccabilmente. A inizio ripresa Falcinelli potrebbe pareggiare i conti ma Reina glielo impedisce, per archiviare la pratica ci vuole un altro calcio di rigore, ancora Sampirisi che stavolta aggancia Hamsik e dal dischetto Mertens spiazza Cordaz, passano altri quattro minuti e Insigne mette la parola fine alla contesa con il lancio lungo di Jorginho e con Sampirsi che tiene in gioco il numero 24 del Napoli che può involarsi verso la porta avversaria per la doppietta personale e il definitivo 3 a 0, nel finale ci provano anche Giaccherini e ancora Callejon con la difesa che, seppure a fatica, nega il poker ai partenopei.

VOTO PARTITA 6 - Per oltre due terzi di gara il Crotone è rimasto in partita andando anche vicino al gol con Trotta nel primo tempo e Falcinelli nella ripresa, ma i due rigori contro hanno sicuramente tagliato le gambe agli uomini di Nicola, tre punti meritati per il Napoli che ha fatto la partita e ha dimostrato di essere tecnicamente diverse spanne sopra gli avversari.

VOTO NAPOLI 7 - Non poteva esserci risposta migliore da parte dei partenopei dopo l'uscita della Champions League, anche se il Crotone non era decisamente il banco di prova più impegnativo. CLICCA QUI PER I VOTI DEL NAPOLI

VOTO CROTONE 5 - Gli ospiti ce la mettono tutta a guastare la giornata dei padroni di casa, ma tecnicamente non c'è storia e la superiorità degli avversari emerge alla distanza, a questo punto la retrocessione aritmetica è solo questione di tempo. CLICCA QUI PER I VOTI DEL CROTONE

VOTO ARBITRO MARIANI 5,5 - Non mostra il secondo giallo a Rog, autore di un brutto intervento su Crisetig (che poco dopo verrà ammonito per un fallo sicuramente meno violento su Hysaj), una scelta che manda su tutte le furie il tecnico Nicola che verrà allontanato dall'area tecnica per le eccessive proteste.

