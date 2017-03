PAGELLE / Palermo-Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PALERMO ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Palermo-Roma, posticipo della 28^ giornata di Serie A 2016-2017, all'intervallo i giallorossi sono avanti sui rosanero per 1 a 0 grazie al gol di El Shaarawy (6,5) su assist di Grenier (7), ma la formazione di Spalletti ha rischiato di finire sotto quando a inizio gara Szczesny (5,5) si è fatto sfuggire il pallone dalle mani nel tentativo di bloccare il tiro di Nestorovski (6,5), a salvare il portiere polacco dalla figuraccia ci ha pensato il guardalinee che non ha convalidato la rete per un presunto fuorigioco del centravanti macedone. Dopo aver trovato il gol del vantaggio gli ospiti prendono coraggio e campo, facendo la partita e andando vicino al raddoppio prima dell'intervallo con Rudiger (6), Paredes (6) e Nainggolan (6) che davanti a Fulignati (6) prende male la mira e deposita il pallone direttamente sul fondo. VOTO PALERMO 5,5 - I padroni di casa recriminano per un gol annullato a Nestorovski a inizio gara, poi col passare dei minuti si fanno sovrastare dagli avversari. MIGLIORE PALERMO: NESTOROVSKI 6,5 - Come al solito nelle fila dei rosanero è quello che prova ad accendere la luce con le sue giocate. PEGGIORE PALERMO: GAZZI 5 - Fatica a trovare l'equilibrio in mezzo al campo e per poco un suo errore non dà origine al 2 a 0 dei giallorossi. VOTO ROMA 6,5 - I giallorossi impiegano qualche minuto più del previsto a carburare, ma poi trovano il gol con El Shaarawy e le cose si mettono decisamente meglio per gli ospiti. MIGLIORE ROMA: GRENIER 7 - Ottimo debutto per il francese che si inventa l'assist per il gol di El Shaarawy e ruba palla agli avversari in più occasioni. PEGGIORE ROMA: SZCZESNY 5,5 - Il suo errore nel tentativo di neutralizzare il tiro di Nestorovski potrebbe costare caro alla Roma, salvata dal guardalinee che valuta il macedone in fuorigioco. (Stefano Belli)

