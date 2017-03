Padova Santarcangelo/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA PADOVA SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Padova Santarcangelo sarà diretta da Federico Dionisi e, in programma domenica 12 marzo alle ore 16:30, è valida per la ventinovesima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una bella partita quella che andrà in scena all'Euganeo. Entrambe le formazioni hanno un grande bisogno di punti: il Padova vuole continuare a dare filo da torcere alle prime due della classifica, ovvero Venezia e Parma.

Bisogna vincere per blindare una buona posizione per i play-off e magari provare a sognare qualcosa di più. Invece in casa Santarcangelo c'è gioia per essere lontani dalla zona retrocessione e soprattutto ad un solo punto dai play-off. Una vittoria in terra veneta proietterebbe i romagnoli addirittura nella zona per la promozione. La squadra di casa non vuole sbagliare anche perché c'è la possibilità di fare bene e dimostrare il proprio valore in una gara comunque ricca di insidie. Chi vince si metterà in una posizione di vantaggio rispetto alle avversarie per poter davvero sognare i play-off e una promozione che avrebbe quasi del miracoloso.

Il Padova scenderà in campo con i suoi migliori uomini proprio perché è una gara troppo delicata e che non si può fallire. Perciò mister Brevi non stravolgerà quello che è il suo scacchiere che molto bene sta facendo già da diverse settimane. Il 3-5-2 prevede Bindi tra i pali con Sbraga, Emerson e Cappelletti a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo giocheranno Mandorlini, De Risio e Dettori sulle vie centrali, mentre sulle fasce spazio per Madonna e Favalli. In avanti la coppia che proverà a far male al Santarcangelo è quella composta da Altinier e Neto Pereira.

In casa Santarcangelo c'è voglia di dimostrare il proprio valore al cospetto di una ottima squadra come il Padova. La squadra gialloblu andrà in campo con il 3-5-2 che tanto piace al mister Marcolini. In porta giocherà Nardi con Paramatti, Adorni e Sirignano in difesa. A centrocampo spazio sicuro per Jadid, Valentini, Danza, Carlini e Rossi che dovranno creare occasioni per gli attaccanti della formazione romagnola. La coppia d'attacco sarà composta da Cori e Defendi. Il Padova basa molto del suo gioco sull'attaccante Neto Pereira che è un faro per la formazione patavina. La squadra di Brevi infatti ha nel brasiliano il giocatore di riferimento per la manovra offensiva. Oltre a Neto Pereira anche Emerson in difesa è un ottimo elemento importante per il gioco dei biancoscudati.

Santarcangelo che invece giocherà con un modulo che garantisce intensità e qualità in mezzo al campo. Tanti i palloni che arrivano a Cori e Defendi che sono elementi sempre pericolosi e che possono far male ai veneti. Carlini ha trovato il gol e può essere il calciatore ideale per far male sugli inserimenti.

Per ciò che riguarda invece il mondo delle scommesse, Bwin propone una serie di quote interessanti per questa gara. L'1 del Padova viene quotato a 1.55 mentre il pareggio a 3.70. Il 2 del Santarcangelo a 5.60. Mister Brevi ha chiesto calma ai suoi ragazzi e soprattutto determinazione nel provare a mantenere la posizione di alta classifica al momento occupata. La squadra veneta non può sbagliare e perciò vuole vincere questa sfida importante. Santarcangelo che invece, a detta del mister Marcolini, vuole tentare un miracolo. I play-off non sono un miraggio ma non si può sbagliare la gara dell'Euganeo. Una gara particolare per il mister che ha anche giocato nel Padova in serie B.

Padova Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Lega Pro della stagione; tuttavia sarà possibile assistere alla gara in diretta streaming video, grazie al portale Sportube.tv che ha l'esclusiva per questa serie e per accedere al quale - da quest'anno - è necessario pagare una quota per l'abbonamento.

