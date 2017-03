Pagelle/ Fiorentina Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE FIORENTINA CAGLIARI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le pagelle del primo tempo di Fiorentina-Cagliari, con i migliori e i peggiori delle due squadre in campo al Franchi. Nessun gol ma tante occasioni in questo primo tempo di Fiorentina-Cagliari al Franchi. La squadra di Sousa fa la partita, i sardi pensano a difendersi e a ripartire in contropiede. Primo squillo dopo un minuto sul tiro dal limite di Bernardeschi, che non trova la porta per una deviazione decisiva di Bruno Alves. La Fiorentina ci prova con Tomovic, il Cagliari risponde con due conclusioni pericolose di Marco Borriello. Al ventesimo si vede Saponara per i padroni di casa, con un tentativo centrale non proprio irresistibile. Al trentaduesimo bel pallone in area per Kalinic, il quale non riesce a trovare la porta. La pressione della compagine toscana aumenta e poco dopo ancora Kalinic ha la chance di portare in vantaggio i suoi con un tiro di testa che sfuma sul fondo. Il primo tempo si chiude con una giocata centrale di Tello ed una punizione di poco alta calciata dal solito Borriello per il Cagliari.

VOTO FIORENTINA 6,5 La squadra di Sousa produce molto in zona offensiva, ma non riesce a concretizzare. Serve maggiore lucidità. MIGLIORE FIORENTINA Borja Valero 7 La sua qualità è vitale per la manovra dei toscani a centrocampo. Splendio assist per Kalinic ad inizio gara. PEGGIORE FIORENTINA Saponara 5,5 Ci aspettiamo molto di più dall'ex Empoli: ancora poco incisivo.

VOTO CAGLIARI 6,5 I rossoblu pensano soprattutto a difendersi, ma non rinunciano ad attaccare. MIGLIORE CAGLIARI Marco Borriello 6,5 Dimostra di possedere un buon stato di forma: pericoloso in un paio di occasioni. PEGGIORE CAGLIARI Tachtsidis 5 Si è visto ancora poco in questo primo tempo: approccio timido. (Jacopo D'Antuono)

