Pagelle/ Inter Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE INTER ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo ai limiti della perfezione, l'Inter conduce per 5-1 in casa contro l'Atalanta, con Icardi e Banega mattatori del pomeriggio di San Siro: tripletta per il bomber e capitano interista, doppietta per il connazionale! E dire che – in avvio – la sfida era rimasta sui binari immaginati alla vigilia: ritmi alti, tanta intensità e duelli uno contro uno a tutto campo. Un grande classico per Gasperini, che però paga stavolta una prova di squadra impressionante degli avversari, furoreggianti sulle fasce e devastanti al momento del tiro. La giostra si accende al minuto 17 e non si ferma per una ventina di minuti, da incubo ad occhi aperti per gli ospiti... Il primo sigillo di Icardi arriva sugli sviluppi di calcio di punizione, battuto da Banega e che rimbalza sul muro atalantino, prima di arrivare sul piede del capitano dell'Inter. Che ovviamente non sbaglia. Momento di debolezza per l'Atalanta e padroni di casa senza pietà: rigore conquistato e trasformato da Icardi al 23° (fallo di Berisha in uscita), con tripletta a referto pochi minuti dopo. Colpo di testa in anticipo su cross dalla bandierina, palla nuovamente in rete. Momento di rifiatare? Nemmeno per sogno. Entra in scena Banega a questo punto e – con due assist di Candreva, una freccia a destra – per due volte, prima di destro e poi di sinistro, infila il povero Berisha. Frastornato, come tutti i compagni. Nel finale, a partita ormai ampiamente terminata, lampo di Freuler per il 5-1: azione personale in zona centrale e destro angolato dello svizzero. Ma francamente è molto difficile pensare che sia qualcosa di diverso da un gol della bandiera, in discreto anticipo...

VOTO INTER 9 – Non è da 10 perchè prende il gol alla fine e concede qualcosa in avvio, quando ci stava un rigore per l'Atalanta. Ma è difficile pensare di fare meglio di così... MIGLIORE INTER ICARDI VOTO 9 – Uno squalo in area di rigore, un terrore continuo per Toloi e compagni PEGGIORE INTER HANDANOVIC VOTO 6 – Sul gol subito non può fare molto, per il resto del tempo osserva e/o esulta

VOTO ATALANTA 4 – Difficile dire se sia un risultato figlio dell'impostazione data al match da Gasperini o dalla superiorità dei singoli interisti. Di certo Gasp stavolta è andato sott'acqua, di brutto MIGLIORE ATALANTA FREULER VOTO 5,5 – Mezzo voto in più per il gol, un fulmine a ciel sereno nel finale. Il centrocampo interista comunque lo "trita" per almeno mezzora PEGGIORE ATALANTA ZUKANOVIC VOTO 4 – Candreva viaggia sulle sue piste, nel gioco complessivo di uno contro uno organizzato dal suo tecnico. E quasi tutti i gol nascono da lui (Luca Brivio)