Pagelle/ Pescara Udinese: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE PESCARA UDINESE: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i giudizi riguardanti i migliori ed i peggiori giocatori scesi in campo per le due squadre fino a questo momento. Al termine del primo tempo le formazioni di Pescara ed Udinese sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. Gli ospiti cominciano bene cercando la rete subito al 1' con la conclusione di Hallfredsson terminata però alta sopra la traversa. I padroni di casa faticano invece ad esprimersi in zona offensiva e non vanno oltre il tiro di Benali al 12', murato da un avversario, prima di subire il goal di Zapata al 20', bravo a colpire di testa sul cross di Jankto sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto corto. La squadra di Zeman non riesce dunque a reagire come dovrebbe fallendo diverse opportunità all'ultimo momento oltre a dover registrare l'infortunio di Stendardo già al 7', sostituito da Fornasier.

VOTO PESCARA (PRIMO TEMPO): 5 L'errore di Bruno sul fischio d'inizio è il preludio alle difficoltà evidenziate dai padroni di casa che non riescono ad organizzarsi sotto porta. MIGLIORE PESCARA (PRIMO TEMPO): BIRAGHI 6 Spinge sulla sinistra svolgendo pure il lavoro di Mitrita. PEGGIORE PESCARA (PRIMO TEMPO): VERRE 5 Non riesce a supportare la manovra perdendo troppi palloni nel mezzo.

VOTO UDINESE (PRIMO TEMPO): 6,5 Si porta in vantaggio in maniera cinica ed amministra senza correre grossi rischi. MIGLIORE UDINESE (PRIMO TEMPO): SAMIR 6,5 Ottima prestazione finora nelle retrovie con ben 5 palloni riconquistati. PEGGIORE UDINESE (PRIMO TEMPO): HALLFREDSSON 5 Ci prova subito al 1' sparando alto ma non offre il suo solito rendimento per il resto della frazione di gioco. (Alessandro Rinoldi)

