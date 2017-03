Pagelle/ Sassuolo Bologna: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE SASSUOLO BOLOGNA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Sassuolo-Bologna è una delle partite più interessanti della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Il derby emiliano mette di fronte due squadre divise da una forte rivalità sportiva. Non solo: il Bologna ha ottenuto 2 soli punti nelle ultime 7 partite, in cui sono arrivate 5 sconfitte, alcune delle quali pesantissime. I rossoblù vogliono e devono cambiare marcia ma dovranno fare i conti con un Sassuolo in ripresa dopo un inizio stagione altalenante. Andiamo subito a dare un'occhiata alle formazioni ufficiali delle due squadre. Il Sassuolo scende in campo con il 4-3-3: Consigli tra i pali, quindi Gazzola, Cannavaro, Acerbi e Peulso in difesa. A centrocampo Di Francesco opta per Aquilani con Duncan e Pellegrini; in attacco, senza Defrel, spazio a Berardi, Matri e Politano. Diverse assenze anche nel Bologna di Donadoni, che deve fare a meno di Rizzo e Mabye e recupera Gastaldello per la panchina. Nel 4-3-3 dei felsinei troviamo Mirante tra i pali quindi difesa con Torosidis, Helander, Maietta e Masina; Dzemaili, Pulgar e Donsah in mezzo al campo; Destro, Verdi e Di Francesco (figlio del tecnico del Sassuolo) formano il tridente offensivo. Il primo tempo non regala emozioni ad eccezione di un'occasione per parte. Al 38' il Bologna si rende pericolosissimo con Verdi (6) che, ben servito da un passaggio di Di Francesco (6,5), mette al centro per Destro (5,5): l'attaccante rossoblù viene anticipato in extremis da Gazzola (6), bravo a evitare guai peggiori per la propria squadra. Nel finale il Sassuolo replica con un mancino sbilenco di Pellegrini (6) servito da Berardi (6): il tentativo del centrocampista termina ampiamente sul fondo. Per il resto, Consigli (sv) non ha dovuto compiere interventi particolarmente problematici; Mirante (6) si è invece scaldato i guantoni su due staffilate da fuori di Aquilani (5) e Acerbi (6). Dopo 45' di gioco le due squadre vanno a riposo con il risultato di 0-0.

VOTO PARTITA 4,5 - Il primo tempo del Mapei Stadium si è giocato a ritmi bassi. Zero palle gol degne di nota e tanta noia nel vedere i rari attacchi portati dalle due squadre perdersi in un nulla di fatto. VOTO SASSUOLO 5,5 - I padroni di casa hanno più qualità del Bologna ma non riescono a prevalere sugli avversari. I neroverdi si sono resi pericolosi soltanto con un paio di tentativi velleitari dalla distanza. A ritmi bassi la squadra di Di Francesco risulta facilmente prevedibile. MIGLIORE SASSUOLO DUNCAN 6,5 - Il più reattivo del primo tempo è lui. Il centrocampista neroverde difende e attacca con la stessa foga. Accompagna spesso l'azione allargandosi sulla sinistra. PEGGIORE SASSUOLO AQUILANI 5 - Il gioco dei padroni di casa è molto lento e lui non fa niente per aumentare i giri del motore. Prevedibile e impacciato.

VOTO BOLOGNA 5,5 - La formazione ospite decide di aspettare il Sassuolo e colpire in contropiede. La tattica mostra tutti i suoi limiti, visto lo spessore offensivo di Destro. MIGLIORE BOLOGNA F. DI FRANCESCO 6,5 - Quasi ogni attacco portato al Sassuolo parte dal suo piede. Padrone della fascia sinistra. Quando parte risulta spesso imprendibile. PEGGIORE BOLOGNA DZEMAILI 5,5 - Deve ancora entrare in partita. Il centrocampista si vede poco in fase offensiva; non sempre preciso quando deve difendere. VOTO ARBITRO (Valeri) 6 - Gara di facile lettura. Giusti i tre cartellini gialli fin qui estratti. (Federico Giuliani)

