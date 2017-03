Palermo Roma/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

PALERMO ROMA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Palermo-Roma si gioca stasera, domenica 12 marzo alle ore 20.45, allo stadio Renzo Barbera: è il posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. La Roma deve ripartire dopo tre sconfitte consecutive che l’hanno messa in seria difficoltà su tutti i fronti: adesso serve una scossa almeno per difendere il secondo posto e riportare serenità in un ambiente che notoriamente è facile ad infiammarsi. A Palermo però non si possono fare regali: per i rosanero la salvezza sarà una missione difficile, un bel risultato contro una big del campionato potrebbe essere fondamentale per gli uomini di Diego Lopez. Andiamo allora a dare uno sguardo più approfondito alle scelte che i due allenatori potrebbero operare in ogni reparto, studiando le probabili formazioni di Palermo Roma.

PALERMO ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Palermo-Roma, partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Palermo (segno 1) vale 8,00, il pareggio (segno X) è quotato 4,75, mentre la vittoria della Roma (segno 2) vi permetterà di vincere 1,40 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Il mister rosanero Diego Lopez deve fare i conti con alcune assenze, fra le quali la più pesante dovrebbe essere quella di Rispoli, che contro il Torino aveva illuso i siciliani. La buona notizia è che ci sarà invece Nestorovski, l’unico giocatore della formazione rosanero che riesce a segnare con continuità in questa disgraziata stagione, che sarà dunque il logico terminale del modulo 4-2-3-1 con cui i rosanero dovrebbero scendere in campo questa sera alla Favorita. Sempre parlando del reparto d’attacco, bisogna notare che potrebbe essere rispolverato dal primo minuto Trajkovski nel terzetto che sarà composto pure da Bruno Henrique e Sallai, in appoggio naturalmente a Nestorovski. Da notare infine che in difesa ci sarà spazio per Morganella, che con Goldaniga, Gonzalez ed Aleesami formerà la linea di retroguardia davanti a Posavec.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Parlando di squalificati, in casa Roma bisogna fare i conti con lo stop forzato per Manolas. Anche per questo motivo Luciano Spalletti deve ancora definire il modulo, se a tre oppure a quattro: noi al momento ipotizziamo il 4-2-3-1 che comporterebbe l’esclusione di Juan Jesus, con Rudiger e Fazio a comporre la coppia centrale e Bruno Peres ed Emerson terzini, mentre con l’altro modulo giocherebbe pure il brasiliano e i due esterni salirebbero sulla linea dei centrocampisti. Dovrebbe riposare De Rossi, dunque ci aspettiamo di vedere Paredes titolare in mediana al fianco di Strootman. Perotti sarà titolare se verrà scelto il modulo più offensivo, mentre con la difesa a tre sarebbe lui di fatto a cedere il posto a Juan Jesus in un curioso ballottaggio: il reparto offensivo per il resto sarà formato dai classici titolari, cioè Salah e Nainggolan sulla trequarti e come punta centrale l’intoccabile Dzeko, chiamato a tornare al gol per far tornare la Roma alla vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-2-3-1): 1 Posavec; 89 Morganella, 6 Goldaniga, 12 Gonzalez, 19 Aleesami; 18 Chochev, 14 Gazzi; 20 Sallai, 25 Bruno Henrique, 8 Trajkovski; 30 Nestorovski. Allenatore: Lopez.

A disposizione: 68 Fulignati, 55 Marson, 4 Andelkovic, 15 Cionek, 2 Vitiello, 44 Sunjic, 23 Diamanti, 28 Jajalo, 11 Embalo, 98 Lo Faso.

Squalificati: Rispoli, Balogh.

Indisponibili: Rajkovic, Pezzella, S. Silva.

ROMA (4-2-3-1): 1 Szczesny; 13 Bruno Peres, 20 Fazio, 2 Rudiger, 33 Emerson; 6 Strootman, 5 Paredes; 11 Salah, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: 19 Alisson, 18 Lobont, 3 Juan Jesus, 21 Mario Rui, 15 Vermaelen, 30 Gerson, 16 De Rossi, 7 Grenier, 10 Totti, 92 El Shaarawy.

Squalificati: Manolas.

Indisponibili: Florenzi.

© Riproduzione Riservata.