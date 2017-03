Pescara Udinese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live (Serie A 2017

DIRETTA PESCARA UDINESE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Pescara Udinese verrà diretta dall'arbitro Domenico Celi; si gioca per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, squadre in campo domenica 12 marzo alle ore 15. Per gli abruzzesi si tratta davvero di una delle ultime occasioni per provare a riaprire un discorso salvezza ormai chiuso da tempo. Con sole due vittorie (di cui una a tavolino) nel proprio carnet il Delfino ha racimolato appena 12 punti in classifica e si trova all'ultimo posto della graduatoria, a dieci lunghezze dal quartultimo posto che significherebbe salvezza.

La distanza è oggettivamente enorme, ma la squadra ha il dovere morale di provarci sia per i tifosi che per sé stessa, visto l'enorme sforzo prodotto per conquistare l'accesso alla Serie A. Vicino a conquistare l'ennesima salvezza l'Udinese del tecnico Luigi Delneri. I friulani nell'ultimo turno sono riusciti ad incartare la capolista Juventus e a strappare un pareggio, aumentando a quindici punti il vantaggio sul Palermo e sulla zona retrocessione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI PESCARA UDINESE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Ultimamente i risultati lontano dallo stadio di casa non sono stati buoni per i bianconeri, che hanno racimolato due pareggi e rimediato tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sfida di Pescara può essere un crocevia per invertire questo trend negativo, anche se i biancazzurri venderanno cara la pelle per non veder sfuggire troppo presto l'avventura chiamata Serie A.

Per quanto riguarda le formazioni titolari in queste ore i tecnici sono al lavoro per elaborare il miglior undici possibile e tentare di portare a casa l'intera posta in palio. Il Pescara si schiererà con il modulo classico di mister Zdenek Zeman, vale a dire il 4-3-3, che è ormai divenuto il marchio di fabbrica dell'allenatore boemo. Il portiere resterà il titolare Bizzarri, mentre la linea a quattro di difesa vedrà giocare da terzini Zampano e Biraghi, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, e Coda e Stendardo da difensori centrali. Il tris di centrocampo vedrà nel ruolo di mediano d'impostazione Alessandro Bruno, coadiuvato dal lavoro della mezzala destra Verre e dalla mezzala sinistra Memushaj, che vestirà anche la fascia di capitano. Il tridente d'attacco sarà composto dall'ala destra Benali, dall'ala sinistra Caprari e dalla punta centrale Cerri.

La risposta dell'Udinese di mister Delneri consisterà nello stesso modulo di gioco degli avversari, con tre punte a cercare di perforare la fragile difesa biancazzurra. Il portiere titolare sarà il greco Karnezis, che collaborerà con la difesa a quattro composta dal terzino destro Widmer, dal terzino sinistro Felipe e dai due difensori centrali Samir e capitan Danilo. A centrocampo il terzetto sarà formato dalla mezzala destra Badu, dalla mezzala sinistra Jankto e dal mediano di costruzione Halfredsson. Assente il francese Fofana, che ha subito un grave infortunio (frattura del perone) che gli ha fatto concludere anzitempo la stagione. La formazione titolare dlel'Udinese sarà completata dal tridente d'attacco, composto dall'ala destra Rodrigo de Paul, dall'ala sinistra Thereau e dalla punta centrale Duvan Zapata.

Il Pescara, sia quando c'era Oddo sulla panchina ma soprattutto con l'arrivo di Zeman, ha impostato un gioco molto offensivo, che prevede la continua ricerca della profondità e l'attacco degli spazi. D'altronde l'allenatore boemo insegna che la miglior difesa è l'attacco, perché tiene gli avversari lontani dalla propria porta. La speranza per il Pescara è di riuscire a concretizzare le occasioni che riesce a creare, visto che più di una volta le sconfitte sono arrivate per scarsa prolificità sotto porta. L'Udinese cercherà di appoggiarsi su Duvan Zapata, apparso in condizione smagliante contro la Juventus, quando ha realizzato un gol di rara forza e potenza.

I bookmakers non hanno dubbi sulla piega che prenderà il match fra Pescara e Udinese. Sebbene giochino fuori casa i friulani sono favoriti secondo l'agenzia Intralot con una quota di 2.40 volte la posta giocata. La vittoria casalinga del Pescara invece pagherebbe 2.85 volte. Meno probabile il pareggio, che paga 3.50 volte l'importo giocato.

Pescara-Udinese sarà una diretta tv esclusiva sulla televisione satellitare: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita su Sky Calcio 4, attivando eventualmente l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi. Da ricordare che sul canale Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie A, che propone gli highlights e i gol di tutte le partite in tempo reale.

© Riproduzione Riservata.