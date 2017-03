Pordenone Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA PORDENONE-SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pordenone Sudtirol, che sarà diretta da Davide Curti e si gioca domenica 12 marzo alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla decima giornata di ritorno nel girone B del campionato di Lega Pro 2016-2017. Si troveranno di fronte due squadre chiamate a riscattare le pesanti sconfitte subite negli ultimi turni di campionato. Il Pordenone non riesce davvero più a ritrovare il passo d'alta classifica che aveva contraddistinto la prima metà della stagione dei Ramarri.

Dopo lo straripante sei a zero a Bassano Virtus, che sembrava aver riportato la squadra in quota, è arrivata una dura battuta d'arresto in casa del Santarcangelo, la quarta sconfitta per i neroverdi nelle ultime sei partite di campionato disputate. Tirando le somme, a quota quarantotto punti il Pordenone è ormai irrimediabilmente staccato dalla vetta occupata da Venezia, ma si trova anche a otto punti di distanza dal Parma secondo e a cinque dal Padova terzo.

Urge una scossa ma non sarà semplice trovarla contro un Sudtirol punto nell'orgoglio dall'ultimo rovescio interno contro la Sambenedettese. Una sconfitta per due a cinque che ha messo in grande discussione le certezze degli altoatesini, ora a tre soli punti di distanza dalla zona play out e a meno cinque dalla zona play off. Per il Sudtirol sarà dunque senz'altro più utile guardarsi alle spalle, considerando il rendimento crescente di formazioni impelagate nella zona retrocessione come Forlì, Mantova e Modena.

Le probabili formazioni del match: il Pordenone scenderà in campo con Tomei a difesa della porta, Semenzato impiegato in posizione di terzino destro e De Agostini in posizione di terzino sinistro, con Stefani e Marchi a comporre invece la coppia di difensori centrali. Martignago, Suciu e Bulevardi giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo alle spalle del trequartista Cattaneo, che ispirerà la manovra offensiva di Padovan e del marocchino Arma, confermati nel tandem offensivo.

Il Sudtirol affronterà la trasferta friulana con Marcone estremo difensore dietro i due centrali Bassoli e Di Nunzio, con la linea difensiva a quattro completata da Tait come esterno destro e Sarzi come esterno sinistro. Furlan e Bertoni a centrocampo copriranno le spalle come centrali arretrati agli incursori Cia, Tulli ed il francese Rantier, mentre Gliozzi sarà confermato nel ruolo di unica punta.

4-3-1-2 confermato per il Pordenone di Bruno Tedino che ha trovato il suo tallone d'achille nelle partite disputate in trasferta, con ben cinque sconfitte subite nelle ultime cinque sfide disputate fuori casa. I Ramarri sperano di trovare una nuova scossa in un match interno, col Sudtirol che negli ultimi tre mesi ha vinto solo una partita in trasferta, quella del 4 febbraio scorso a Forlì. Il tecnico William Viali schiererà un 4-2-3-1 che è franato però al cospetto della Samb la scorsa settimana.

Le agenzie di scommesse vedono scontrarsi due squadre in difficoltà e considerano favorito comunque per fattore campo e spessore tecnico il Pordenone, con Unibet che propone a 1.74 la quota relativa al successo interno, mentre Paddy Power alza fino a 4.80 quella relativa al successo esterno Betclic quota invece 3.30 l'eventuale pareggio.

Per seguire in diretta streaming video (non sarà prevista invece diretta tv) Pordenone Sudtirol, domenica 12 marzo 2017 alle ore 16.30, sarà necessario un abbonamento al sito sportube.tv, che trasmetterà via internet tutti i match del campionato di Lega Pro.

