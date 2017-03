Probabili formazioni/ Lazio Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Torino è il Monday Night della ventottesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 20:45 di lunedì 13 marzo ed è una sfida tra due squadre che all’inizio della stagione erano partite con l’obiettivo di lottare per l’Europa. Arrivati a metà marzo solo la Lazio ci è riuscita: i biancocelesti la scorsa domenica si sono presi un quarto posto che ora possono provare a difendersi per la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Il Torino, scattato alla grande, si è perso per strada ed è troppo indietro per provare a riportarsi al sesto posto; ci aspettiamo comunque una partita molto interessante, e nell’attesa possiamo andare a studiare le scelte dei due allenatori alla vigilia del match per le probabili formazioni di Lazio-Torino.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Simone Inzaghi rischia di perdere Lucas Biglia: uscito acciaccato domenica scorsa, il regista argentino potrebbe alzare bandiera bianca. Qualora non dovesse farcela, il tecnico lancerebbe dal primo minuto uno tra Murgia e Lulic: in ogni caso in mezzo al campo potrebbe andare a operare Milinkovic-Savic lasciando al neo-titolare il ruolo di mezzala, con Parolo ovviamente confermato come altro interno. Dubbi anche sul portiere: ha recuperato Marchetti, ma Strakosha sta giocando un buon campionato e di conseguenza potrebbe essere ancora una volta il titolare per questa partita. Difesa a quattro con Basta e Radu sugli esterni, in mezzo la consueta coppia olandese formata da De Vrij e Hoedt, altro segreto dei grandi risultati della Lazio. Abbiamo detto di Lulic: il bosniaco torna utile anche per il tridente perchè sono in calo le quotazioni di Keita Balde Diao, a destra ci sarà sicuramente Felipe Anderson mentre per Ciro Immobile la partita è particolarmente sentita, visto che con la maglia del Torino ha vinto la classifica marcatori di Serie A (nel 2014) ed è tornato per la seconda parte della scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - A proposito di Immobile: Andrea Belotti ha già segnato gli stessi 22 gol dell’ex compagno di squadra, ma mancano ancora undici partite per chiudere il campionato. Il Gallo lotta con Messi per la Scarpa d’Oro: incredibile ma vero. Sarà ovviamente lui a guidare il tridente offensivo del Torino; Sinisa Mihajlovic dovrebbe rilanciare Ljajic dal primo minuto (panchina per Boyé) con la conferma di Iago Falque sul settore destro offensivo. A centrocampo è importante il ritorno di Benassi (era squalificato), Baselli agirà dall’altra parte mentre Lukic si è ormai preso il ruolo di regista davanti alla difesa, soffiando il posto a Valdifiori che si dovrà quindi accontentare della panchina. In difesa sono ancora fuori sia Carlao che Leandro Castan: Rossettini è in netto vantaggio su Ajeti e dunque farà coppia con Emiliano Moretti al centro dello schieramento, non cambiano gli esterni con la conferma di Zappacosta e Barreca (nel secondo tempo potrebbe arrivare qualche minuto per lo sfortunato Molinaro), in porta ovviamente ci sarà Joe Hart.

LAZIO-TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Torino, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 8 Basta, 3 De Vrij, 2 Hoedt, 26 Radu; 16 Parolo, 21 Milinkovic-Savic, 96 Murgia; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile, 19 Lulic

A disposizione: 22 Marchetti, 55 Vargic, 4 Patric, 15 Bastos, 13 Wallace, 6 J. Lukaku, 11 Crecco, 20 Lucas Biglia, 18 Luis Alberto, 25 C. Lombardi, 9 F. Djordjevic, 14 Keita B.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: -

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 23 Barreca; 15 Benassi, 25 Lukic, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 29 De Silvestri, 93 Ajeti, 3 Molinaro, 26 Avelar, 16 Gustafson, 18 Valdifiori, 6 Acquah, 19 Iturbe, 11 Maxi Lopez, 31 Boyé

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Carlao, Castan, Obi

© Riproduzione Riservata.