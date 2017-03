Pronostici Serie A/ Le scommesse sulle partite di oggi: come finirà Inter Atalanta?

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 28^ GIORNATA (12-13 MARZO 2017) - Nella ventottesima giornata della Serie A 2016-2017 sono ancora da disputare otto partite: il grosso naturalmente si gioca domenica 12 ma ci sarà pure un posticipo a lunedì 13 marzo. I pronostici di queste partite si annunciano molto combattuti, perché sono in programma sfide molto interessanti: su tutte un imperdibile Inter-Atalanta e anche Lazio-Torino di lunedì sera, ma ogni partita sarà importante per diversi obiettivi, dalle Coppe fino alla salvezza, a volte incrociandosi come in Palermo-Roma della sera. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per queste otto partite, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Sassuolo-Bologna (ore 12.30) - In vista del derby con il Bologna mister Di Francesco recupera Paolo Cannavaro, che sarà schierato al centro della difesa neroverde, mentre Defrel ed Antei sono ancora acciaccati e non saranno della partita. In mezzo dovrebbe esserci il rientro di Pellegrini con Missiroli destinato ad iniziare la gara in panchina. Ballottaggio infine in attacco tra Politano e Ragusa, con il primo favorito. Per i rossoblù di Donadoni c’è il rientro di Torosidis in difesa che dovrebbe garantire maggiore solidità, ed un ballottaggio a centrocampo tra Taider e Nagy. In attacco scalpita Destro. Pronostico: successo del Sassuolo.

Pronostico Inter–Atalanta - Gara impegnativa per l’Inter, quella casalinga con l’Atalanta, formazione che sta vivendo un buon momento, anche se nell’ultima è stata fermata in casa dalla Fiorentina. Per entrambe ci sono buone possibilità nella corsa alla zona Europa, con l’Inter su di giri per il 5–1 rifilato al Cagliari. Brozovic ha recuperato dall’infortunio e Pioli deve decidere se schierarlo oppure continuare con Banega. In difesa c’è solo un posto disponibile tra Murillo ed Ansaldi. Nelle file dei bergamaschi due sole variazioni rispetto al turno precedente, con l’uscita di Masiello ed il rientro di Kessiè, entrambi peer squalifica. Pronostico: vittoria Inter.

Pronostico Chievo-Empoli - Dopo la sconfitta di San Siro ghiotta occasione in casa per il Chievo contro l’Empoli. Al Bentegodi nelle file gialloblù si rivedrà Hetemaj, mentre Maran deve risolvere due dubbi, uno in difesa tra Spolli e Gamberini, ed uno in attacco tra Meggiorini e Pelissie per affiancare Inglese. Nelle file dei toscani, Martusciello deve fare ancora a meno di Mchelidze, e sceglierà tra Maccarone e Marilungo per fare da spalla a Pucciarelli. Ballottaggio anche a centrocampo tra Cosic e Bellusci. Pronostico: successo del Chievo.

Pronostico Pescara-Udinese - Dopo due sconfitte esterne il Pescara torna a respirare l’aria di casa contro l’Udinese. Per Zeman c’è il problema rappresentato dalla squalifica di Coda, e Memushaj sarà valutato giorno per giorno. Cerri è l’attaccante centrale del 4-3-3 del tecnico boemo. L’Udinese dopo il pari con la Juventus scende in Abruzzo alla caccia dei tre punti, con Thereau recuperato e schierato a fianco di Jankto in attacco. Anche Del Neri parte con il 4–3–3. Pronostico: pareggio.

Pronostico Napoli-Crotone - Archiviata la bella prestazione, ma anche l’eliminazione dalla Champions League, per il Napoli di Sarri nell’incontro con il Crotone dovrebbe esserci un po' di turnover; si va verso Rog confermato in mediana e con Milik in attacco, dove potrebbe riposare Callejon, visto in precarie condizioni in Champions. Per la formazione calabrese due squalificati, Ceccherini e Rosi, entrambi in difesa e reparto da rifare, probabilmente con l’inserimento di Dussenne e Sampirisi. Ancora indisponibile Tonev. Pronostico per una larga vittoria del Napoli.

Pronostico Fiorentina–Cagliari - Fiorentina con il 3–4–2–1 contro il 4–4–1–1 del Cagliari nella partita del Franchi. Bernardeschi, dopo i pochi minuti giocati a Bergamo dovrebbe partire titolare in questa gara e probabile anche l’impiego di Saponara, di ritorno dalla squalifica. Ilicic in panchina e duello per un posto tra Tello e Chiesa, con quest’ultimo, sempre impegnato nell’ultimo mese, che potrebbe un po' "tirare il fiato". Nel Cagliari Rastelli sceglie l’unica punta tra Sau e Borriello. Assenti Ceppitelli e Melchiorri, possibile cambio per quanto riguarda il portiere, con Rafael al posto di Gabriel. Pronostico: vittoria casalinga.

Pronostico Palermo-Roma (ore 20.45) - Il Palermo affronta la Roma al Barbera dovendo sostituire i due squalificati, Rispoli e Balogh, ma fortunatamente Lopez riesce a recuperate tutti gli infortunati di Torino, Sallai, Cionek e Nesterovski, per cui entreranno nell’undici titolare solo Trajkovski e Morganella. Turnover in vista in casa Roma, anche per la squalifica di Manolas e difesa che dovrebbe quindi vedere il rientro di Emerson. In attacco staffetta tra Salah, che entra, e El Shaaravy, che esce. Pronostico a favore dei giallorossi.

Pronostico Lazio-Torino (lunedì ore 20.45) - Nella Lazio che affronta il Torino, Simone Inzaghi potrebbe di nuovo schierare in porta il recuperato Marchetti, mentre ci sono problemi per Biglia, che potrebbe rimanere escluso per infortunio. Keita ancora una volta inizia in panchina. Nel Torino Valdifiori appare in recupero, ma per un posto nel settore centrale granata il favorito è Lucic. In attacco posto sicuro sin dall’inizio per Ljajc. Sfida nella sfida tra i due cannonieri, Immobile e Belotti, compagni di reparto nella nazionale azzurra. Pronostico: pareggio.

