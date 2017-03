Pronostici Serie B/ Le scommesse sui posticipi: cosa farà il Verona?

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 30^ GIORNATA, I POSTICIPI (12-13 MARZO 2017) - Nella trentesima giornata della Serie B 2016-2017 sono ancora da disputare i quattro posticipi in programma fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, i cui pronostici si annunciano molto combattuti, perché sono in programma sfide molto interessanti, fra derby come quello di Novara, sfide bollenti nella lotta salvezza e per finire domani sera il Verona. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per queste quattro partite, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Ternana-Trapani (ore 15.00) - La sfida salvezza tra Ternana e Trapani si gioca con gli umbri che hanno effettuato un altro cambio di allenatore, con l’esonero di Gautieri e l’arrivo di Liverani. La Ternana è ultima in classifica e soprattutto ha messo insieme sei sconfitte consecutive, per cui si trova proprio all’ultima spiaggia. Anche la formazione siciliana è comunque in una posizione pericolosa con 5 punti di ritardo dalla zona playout e Calori deve assolutamente portarsi a casa i tre punti se vuole ancora sperare. Pronostico: successo del Trapani.

Pronostico Novara-Pro Vercelli (ore 15.00) - Derby interessante a Novara con i padroni di casa in grande spolvero e Pro Vercelli che ha chiuso vincendo la precedente gara a Terni. Quattro i successi in fila per la formazione di Boscaglia e tre i risultati positivi di seguito per gli Ospiti, Troest assente tra i padroni di casa, fermato dalla squalifica. Una gara nella quale si dovrebbe assistere ad un buon spettacolo, con il Novara in cerca della 10° vittoria tra le mura amiche. Pronostico: vittoria del Novara.

Pronostico Vicenza-Pisa (ore 17.30) - Punta al colpo grosso in casa il Vicenza contro il Pisa, formazione che non mette in mostra un calcio di grande tecnica, ma è combattiva come il suo allenatore, Gattuso. Per i biancorossi veneti, che sono ad 1 punto in classifica dalla zona playout, dopo una serie di pareggi serve uno scatto ancora più imperioso verso l’alto. Pronostico: pareggio.

Pronostico Verona-Ascoli (lunedì ore 20.30) - Forte del suo attacco con bomber Pazzini e della ritrovata verve che segue la striscia di vittorie, il Verona di Pecchia gioca contro l’Ascoli per migliorare ancora la sua classifica che la vede all’inseguimento dalla capolista Frosinone. L’Ascoli, che ha 3 soli punti di vantaggio sulla zona playoff, sembra in calo di condizione e potrebbe trovare la sua terza sconfitta consecutiva. Pronostico: vittoria della squadra veneta.

