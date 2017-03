Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, live score in diretta (29^ giornata oggi 12 marzo 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI B, C (29^ GIORNATA, OGGI DOMENICA 12 MARZO 2017) - Per la ventinovesima giornata di Lega Pro 2016-2017 il calendario ha previsto una divisione molto netta nei due giorni. Infatti dopo il sabato interamente dedicato al girone A, oggi avremo ben 19 partite negli altri due gruppi, da completare poi domani sera con l’unico posticipo del lunedì sera. Andiamo dunque subito a fare il lungo ma necessario elenco di tutto quello che succederà nelle prossime ore. Nel girone B avremo alle ore 14.30 Mantova-Parma e Sambenedettese-Bassano; alle ore 16.30 ben sei partite, che saranno AlbinoLeffe-Teramo, Fano-Feralpi Salò, Maceratese-Reggiana, Padova-Santarcangelo, Pordenone-Sudtirol e Venezia-Modena; infine alle ore 20.30 ecco Forlì-Lumezzane e Gubbio-Ancona, che in prima serata chiuderanno il turno del gruppo del versante orientale dell’Italia centro-settentrionale.

Passiamo poi al girone C, cioè quello che contiene le squadre dell’Italia meridionale. Il programma della domenica di questo gruppo parte con ben sei partite alle ore 14.30: Casertana-Messina, Cosenza-Fidelis Andria, Juve Stabia-Paganese, Lecce-Catania, Melfi-Catanzaro e Siracusa-Fondi. Un altro terzetto di partite sarà disputato invece alle ore 18.30, quando si giocheranno Matera-Reggina, Taranto-Akragas e Vibonese-Francavilla. Infine il posticipo del lunedì sera: fischio d’inizio alle ore 20.45 per Monopoli-Foggia, derby foggiano che chiuderà l’intera giornata dei tre gironi di Lega Pro.

Facciamo un breve punto della situazione nei due gironi, almeno per quanto riguarda la lotta più importante, cioè quella per il primo posto che vale la promozione diretta in Serie B che è riservata solamente alle squadre che vinceranno i tre gironi. Nel gruppo B il Venezia ha allungato a cinque punti il proprio margine di vantaggio nei confronti del Parma, poi ci sono il Padova a -8 e la Reggiana a -10, ma probabilmente è solo il Parma a poter contrastare davvero la cavalcata verso la promozione del Venezia di Filippo Inzaghi. I lagunari oggi giocano in casa contro il Modena, sfida di grande fascino ma che oggi vede il Venezia nettamente favorito, dal momento che i canarini sono messi abbastanza male in classifica. Per il Parma ecco l’incrocio contro un’altra nobile decaduta: i ducali infatti giocano a Mantova, ma dovranno prestare grande attenzione sia al fattore campo sfavorevole sia alla ripresa che i lombardi hanno messo in mostra nelle ultime giornate.

Nel girone C invece fino alla pausa invernale sembrava profilarsi una bellissima volata a quattro: Matera e Juve Stabia hanno frenato in modo brutale, tanto che ormai formano con la Virtus Francavilla il terzetto di squadre che ambiscono al terzo posto. Di conseguenza il primato resta un affare per due, impreziosito dalla rivalità tutta pugliese fra la capolista Foggia e il Lecce, che segue i cugini a una sola lunghezza di ritardo, 58 punti per i giallorossi contro i 59 dei rossoneri. Oggi il Lecce può operare un sorpasso temporaneo in un’altra sfida di enorme fascino, dal momento che al Via del Mare arriverà il Catania. Impegno non facile, ma delicato soprattutto per gli ospiti siciliani se vorranno rimanere in zona playoff. Come abbiamo già detto, per vedere in azione il Foggia dovremo invece aspettare il derby con il Monopoli di domani sera.

LEGA PRO, GIRONE B

Ore 14.30

Mantova-Parma

Sambenedettese-Bassano

Ore 16.30

AlbinoLeffe-Teramo

Fano-Feralpi Salò

Maceratese-Reggiana

Padova-Santarcangelo

Pordenone-Sudtirol

Venezia-Modena

Ore 20.30

Forlì-Lumezzane

Gubbio-Ancona





CLASSIFICA

Venezia 61

Parma 56

Padova 53

Reggiana 51

Pordenone 48

Gubbio 44

Sambenedettese, Feralpi Salò 41

Bassano 40

AlbinoLeffe 37

Santarcangelo 36

Maceratese (-2) 33

Sudtirol 32

Forlì 30

Modena, Mantova 29

Teramo, Lumezzane, Ancona 24

Fano 23

LEGA PRO, GIRONE C

Ore 14.30

Casertana-Messina

Cosenza-Fidelis Andria

Juve Stabia-Paganese

Lecce-Catania

Melfi-Catanzaro

Siracusa-Fondi

Ore 18.30

Matera-Reggina

Taranto-Akragas

Vibonese-Francavilla

Lunedì, ore 20.45

Monopoli-Foggia

CLASSIFICA

Foggia 59

Lecce 58

Matera, Juve Stabia 49

Francavilla 48

Siracusa, Fidelis Andria 41

Fondi (-1), Cosenza 40

Catania (-7), Casertana (-2) 39

Paganese 34

Monopoli, Messina 30

Taranto 29

Reggina, Catanzaro 27

Akragas 24

Melfi (-1) 20

Vibonese 19

© Riproduzione Riservata.