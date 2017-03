Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: oggi in campo Roma, Napoli e Inter!

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (28^ GIORNATA, 12-13 MARZO 2017) - Archiviati i due anticipi, la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 riparte domenica: ancora una volta il turno si concluderà con un Monday Night, pratica usuale nel periodo in cui si giocano anche le coppe europee e alcune squadre hanno bisogno di anticipare o posticipare i loro impegni. La classifica si sta sgranando sempre più, e dunque la sensazione è quella di stare entrando in un periodo decisivo della stagione; andiamo dunque a vedere le partite che ci aspettano.

Si parte alle ore 12:30 con Sassuolo-Bologna; alle ore 15 avremo Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Inter-Atalanta, Napoli-Atalanta e Pescara-Udinese mentre alle ore 20:45 si giocherà Palermo-Roma. Lunedì il posticipo alle 20:45 sarà Lazio-Torino. Tanti temi interessanti in questa giornata: l’orgoglio del Napoli che, reduce dalla notte di Champions League in cui è stato eliminato ma ha giocato un ottimo primo tempo facendo sognare tutti i tifosi, ha ora bisogno di punti per provare ad agganciare il secondo posto.

Difende la posizione la Roma, lei pure reduce dalla partita di coppa e a caccia di riscatto dalla sconfitta interna subita proprio contro i partenopei, che ha segnato la fine della striscia di vittorie casalinghe (in questo campionato i giallorossi avevano sempre vinto all’Olimpico). C’è poi una sfida diretta per l’Europa League tra un’Inter rinata e reduce dal pokerissimo di Cagliari, e un’Atalanta che vuole proseguire nel suo straordinario campionato con la consapevolezza di potercela fare.

Davanti c’è la Lazio: straordinario incrocio tra due bomber nostrani come Immobile e Belotti, i titolari della Nazionale, con i biancocelesti che cercano di difendere il loro quarto posto contro una squadra che come altre (per esempio la Fiorentina, ma anche Sassuolo e Bologna che si sfidano nel derby emiliano) hanno poco da chiedere alle ultime giornate di campionato.

Ultime speranze di salvezza per Pescara, Crotone e Palermo: una vittoria le rimetterebbe in corsa soltanto se l’Empoli dovesse perdere a Verona. Possibile, ma il punto è capire se le ultime tre dela classifica riusciranno ad approfittarne: per il momento il loro passo è stato davvero lento e anche un Empoli in caduta libera potrebbe non essere sufficiente per la permanenza nel massimo campionato. Per il resto non ci resta che affidarci come sempre al campo, per vedere quali risultati arriveranno nelle partite di Serie A e in che modo cambierà la classifica per le varie squadre che si sfidano oggi.

LEGGI QUI SOTTO I RISULTATI SERIE A, LA CASSIFICA E IL PROSSIMO TURNO

SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA

Domenica 12 marzo

Ore 12:30 Sassuolo-Bologna

Ore 15:00 Chievo-Empoli

Ore 15:00 Fiorentina-Cagliari

Ore 15:00 Inter-Atalanta

Ore 15:00 Napoli-Crotone

Ore 15:00 Pescara-Udinese

Ore 20:45 Palermo-Roma

Lunedì 13 marzo

Ore 20:45 Lazio-Torino

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 67*

Roma 59

Napoli 57

Lazio 53

Atalanta 52

Inter 51

Milan 50*

Fiorentina 42

Sampdoria 41*

Torino 39

Chievo 35

Sassuolo, Cagliari 31

Udinese 30

Genoa 29*

Bologna 28

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

SERIE A 2016-2017, 29^ GIORNATA

Sabato 18 marzo

Ore 18:00 Torino-Inter

Ore 20:45 Milan-Genoa

Domenica 19 marzo

Ore 12:30 Empoli-Napoli

Ore 15:00 Atalanta-Pescara

Ore 15:00 Bologna-Chievo

Ore 15:00 Cagliari-Lazio

Ore 15:00 Crotone-Fiorentina

Ore 15:00 Sampdoria-Juventus

Ore 18:00 Udinese-Palermo

Ore 20:45 Roma-Sassuolo

