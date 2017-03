Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: oggi "derby" Novara Pro Vercelli

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI POSTICIPI (30^ GIORNATA, 12-13 MARZO 2017) - La trentesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 ha ancora moltissimo da dire, dal momento che fra oggi e domani ci saranno ben quattro posticipi: i primi tre sono in programma oggi, domenica 12 marzo: alle ore 15.00 Novara-Pro Vercelli e Ternana-Trapani, alle ore 17.30 Vicenza-Pisa; domani sera, lunedì 13 marzo, alle ore 20.30 si chiude con Verona-Ascoli. Dunque il piatto è decisamente ricco e molto c’è ancora da vedere per poi andare a delineare in modo definitivo la classifica del campionato cadetto al termine di questo turno che ci porta in cifra tonda: 30 giornate, ormai possiamo dire che ci stiamo lanciando verso il gran finale e tutti i verdetti.

Cominciamo dal derby piemontese Novara-Pro Vercelli, una rivalità molto forte fra due città unite dal ricordo di Silvio Piola (al quale è intitolato sia lo stadio di Novara sia quello di Vercelli) ma che sentono moltissimo questa partita, che darà risposte importanti sia nella corsa del Novara verso un posto nei playoff sia per la lotta salvezza nella quale invece è decisamente invischiata la Pro Vercelli, alla ricerca dunque di un colpaccio in casa dei più quotati cugini. Parlando di lotta salvezza, è facilissimo il collegamento con Ternana-Trapani: l’ultima ospita la penultima, basta poco per capire l’importanza della posta in palio. Per la Ternana forse è già l’ultima spiaggia: se perdesse in casa contro la squadra che la precede, la salvezza diventerebbe decisamente lontana; tuttavia anche il Trapani ha bisogno di un bel risultato per confermare il buon ritmo che i siciliani stanno tenendo nel 2017, che infatti al momento ancora non basta dopo un girone d’andata purtroppo praticamente disastroso per il Trapani.

Si resta sempre nella dura lotta per la salvezza con Vicenza-Pisa: scontro diretto delicatissimo fra due squadre che fanno parte del gruppo delle pericolanti, sono le classiche partite nelle quali la posta in palio vale doppio, perché fare punti vuol dire non soltanto aggiungerli alla propria classifica, bensì anche toglierli a una diretta rivale. Insomma, sarà una domenica di batticuore: cinque squadre su sei in campo devono infatti pensare a salvarsi, fa eccezione solamente il Novara che però affronta il sentito derby con la Pro Vercelli ed in più ha un obiettivo altrettanto importante, cioè un posto nella zona playoff.

Lunedì sera si torna invece ai vertici della classifica grazie al Verona che ospiterà l’Ascoli: partita assai difficile per i bianconeri marchigiani che non possono ancora dirsi tranquilli nella lunga corsa verso la salvezza, ma spiccheranno in modo particolare le esigenze dell’Hellas, che in questo turno sulla carta favorevole dovrà quasi obbligatoriamente conquistare i tre punti per rimettersi in linea con l’obiettivo della promozione diretta, che fino alla pausa invernale sembrava cosa già fatta e che invece dopo un difficile inizio del 2017 non appare più così scontato.

LEGGI QUI SOTTO I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

SERIE B, 30^ GIORNATA

Domenica 12 marzo

Ore 15.00

Novara-Pro Vercelli

Ternana-Trapani

Ore 17.30

Vicenza-Pisa

Lunedì 13 marzo

Ore 20.30

Verona-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B





Spal 55

Frosinone 53

Verona* 52

Benevento (-1) 48

Bari 46

Perugia, Spezia, Cittadella 44

Entella, Novara*, Carpi 43

Salernitana, Avellino 36

Ascoli* 34

Pisa* (-1), Pro Vercelli* 32

Cesena, Latina*, Brescia 31

Vicenza* 30

Trapani* 26

Ternana* 23

* Una partita in meno

