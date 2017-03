Risultati volley femminile/ Diretta live score e classifica aggiornata (20^ giornata Serie A1, oggi)

DIRETTA RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, LIVE SCORE E CLASSIFICA AGGIORNATA (20^GIORNATA, SERIE A1, 20^GIORNATA)- Il campionato di volley femminile torna protagonista in questa domenica con la 20^giornata della serie A1, la massima categoria della pallavolo per club in Italia. Come al solito sono 6 i match in programma in questa che sarà la 9^giornata del girone di ritorno, ma solo 4 di questi avranno luogo questa domenica. Nella giornata di sabato 11 marzo infatti hanno avuto luogo due anticipi, molto importanti e non solo in ottica classifica: alle ore 20.30 ha avuto luogo la partita tra la Foppapedretti Bergamo e la Pomì Casalmaggiore seguita, sempre alla stessa ora dal match tra la Liu Jo Nordmeccanica Modena e il Bisonte Firenze. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA

Vediamo quindi quali saranno gli incontri che si disputeranno questo pomeriggio del 12 marzo 2017 per la 20^giornata di serie A1. Come detto saranno appena 4 ma su tutti i campi interessati il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 17.00, nessuna eccezione per questo turno di campionato. Si comincerà quindi alle ore 17.00 al PalaYamamay tra la Unet Yamamay Busto Arsizio e la Imoco volley Conegliano: le pantere dopo le soddisfazioni europee hanno tutta l’intenzione di continuare nella loro fuga solitaria in cima la classifica, ma di contro si troveranno le agguerrite farfalle di Valentina Diouf, che cercano il riscatto in un momento di crisi di risultati e prestazioni. Sempre alle ore 17.00è atteso anche il fischio d’inizio al Palasport Jimmy George tra le Metalleghe Montichiari e il Club Italia crai: sarà questo l’incontro tra piccole in programma per questo turno, con le due formazioni attee oggi in campo che si dividono le ultime due posizioni della graduatoria, che vede le padrone di casa con appena 14 punti, e le ospiti ferme a quota 10. Alla stessa ora inizierà anche la partita tra la Savino del Bene Scandicci e la Igor Gorgonzola Novara, proprio in terra toscana: entrambe le formazioni attese in campo non dubitano della loro presenza nel tabellone di play off finali ma rimane da vedere con quale piazzamento e energia e il match di oggi potrebbe essere in questo senso rivelatore. Chiude la 20^ giornata di serie A1 la partita tra la Saugella team Monza e la Sudtirol Bolzano: le lombarde sperano oggi di trovare punti utili in chiave salvezza, mentre le biancorosse lottano per una piazza nel tabellone finale. Chi vincerà?

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE - 20^ GIORNATA

Sabato 11 marzo 2017

Bergamo-Casalmaggiore

Firenze-Modena

Domenica 12 marzo 2017 - ore 17.00

Busto Arsizio-Conegliano

Montichiari-Club Italia

Scandicci-Novara

Monza-Bolzano

CLASSIFICA VOLLEY FEMMINILE SERIE A1

Conegliano 49

Casalmaggiore 40

Novara 39

Bergamo 37

Scandicci 31

Busto Arsizio 28

Modena 27

Firenze 25

Bolzano 25

Monza 17

Montichiari 14

Club Italia 10

© Riproduzione Riservata.