STANGATA PER IL MILAN? FURIA CONTRO LA JUVENTUS: BACCA A RISCHIO SQUALIFICA E SI MUOVE LA PROCURA FIGC - Carlos Bacca rischia una stangata: l'ira sfogata dall'attaccante del Milan al termine della partita contro la Juventus potrebbe costargli cara. Placcato dall'allenatore Vincenzo Montella e dall'amministratore delegato Adriano Galliani, oltre che da un addetto alla sicurezza del club rossonero, Bacca ha urlato commenti tutt'altro che lusinghieri nei confronti dell'arbitro addizionale Daniele Doveri. Ora, stando a quanto riportato da L'Arena, rischia di finire tra gli squalificati del Giudice Sportivo e potrebbe non essere l'unico giocatore del Milan, ma molto in quest'ultimo caso dipende da quanto scritto dall'arbitro Davide Massa nel referto stilato dopo la partita. Molto arrabbiati anche Mattia De Sciglio, Gianluigi Donnarumma e Andrea Poli: anche qualcuno di loro potrebbe essere colpito da una squalifica, secondo il Corriere della Sera. Il quotidiano ha raccontato anche di un battibecco negli spogliatoi tra Adriano Galliani e Giorgio Chiellini. Sulla questione dei danni agli spogliatoi, invece, si starebbe muovendo la Procura Federale: gli inservienti dello Juventus Stadium hanno trovato armadietti rovinati, alcune parti della struttura rotte e pare anche una scritta ricordo sui muri, difficilmente affettuosa. Ora, stando a quanto evidenziato da Tuttosport, la Procura Figc valuterà se e come intervenire. Il triplice fischio, dunque, non ha posto fine a Juventus-Milan, una partita destinata a proseguire in altre sedi.

