Sambenedettese Bassano/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SAMBENEDETTESE BASSANO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sambenedettese Bassano sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, assistito dai guardalinee Alessandro Salvatori di Rimini e Rodolfo Zambelli di Finale Emilia. Sambenedettese-Bassano, in programma domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tra due squadre che dopo un momento di difficoltà hanno lanciato segnali estremamente diversi nell'ultima giornata del campionato di Lega Pro nel girone B. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

Dopo tre sconfitte consecutive, infatti, a San Benedetto del Tronto è arrivata l'ora della riscossa con un perentorio cinque a due rifilato al Sudtirol in trasferta. Un successo liberatorio per i rossoblu dopo i ko contro il Forlì e soprattutto contro Parma e Venezia, che hanno dimostrato come l'alta classifica sia un'utopia in questa stagione per i rossoblu. La difesa continua a creare qualche grattacapo ai tifosi per la Samb, ma la cinquina in Alto Adige è stata liberatoria e soprattutto ha permesso alla squadra di rilanciarsi in zona play off, ora settima appaiata al Gubbio in classifica e con cinque lunghezze di vantaggio sul Santarcangelo undicesimo.

Di contro la caduta libera del Bassano non si arresta e nell'ultima gornata di campionato, contro il Mantova in casa, i vicentini hanno incassato la loro quarta sconfitta consecutiva, scendendo in nona posizione in classifica e vedendo messa a repentaglio anche la partecipazione ai play off che pareva scontata dopo la prima metà di campionato. Servirà una scossa, anche se contro una formazione imprevedibile come la Sambenedettese tutto sembra davvero possibile, in un senso o nell'altro.

Vediamo di seguito le formazioni previste per il match dello stadio Riviera delle Palme. Sambenedettese padrona di casa schierata con Aridità a difesa della porta, Rapisarda sull'out difensivo di destra e Pezzotti sulla corsia mancina, mentre al centro della difesa partiranno dal primo minuto Mori e Mattia. A centrocampo spazio allo sloveno Bacinovic, ex (tra le altre) di Palermo ed Hellas Verona, con Damonte e Sabatino ai suoi fianchi. Il mattatore assoluto del match in casa del Sudtirol, Mancuso, autore di ben quattro gol contro gli altoatesini, manterrà il suo posto nel tridente offensivo completato da Vallocchia e Sorrentino.

Risponderà il Bassano con Gianmaria Rossi alle spalle di Pasini e Trainotti, difensori centrali in una linea a quattro con anche Formiconi, impiegato come terzino destro e Crialese come terzino sinistro. Gerli, Ruci e Laurenti formeranno il terzetto di centrocampo, mentre a Minesso, Candido e Maistrello toccheranno i compiti nel tridente offensivo. 4-3-3 per l'allenatore della Sambenedettese, Sanderra, confermato nel momento più difficile dal patron del club, Fedeli. La vittoria in casa del Sudtirol potrebbe rappresentare un nuovo inizio per una squadra che centrando i play off otterrebbe comunque l'obiettivo stagionale più importante, considerando che i marchigiani si sono presentati da neopromossi ai nastri di partenza del campionato.

4-3-3 anche per il Bassano che ha visto il nuovo allenatore Valerio Bertotto, arrivato la settimana scorsa in sostituzione di Luca D'Angelo, esordire con una sconfitta; la squadra che non è riuscita a scuotersi e dopo un ottimo avvio di campionato ha dimostrato di non essere ancora all'altezza per stabilizzarsi nelle posizioni di testa. Pur con equilibrio, le agenzie di scommesse puntano sul successo della Sambenedettese, con vittoria marchigiana (segno 1) quotata 2.05 da Paddy Power, che alza invece fino a 3.50 la quota per l'eventuale successo esterno del Bassano (segno 2); infine Betclic propone a 3.20 la quota relativa al pareggio (segno X).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sambenedettese Bassano sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

