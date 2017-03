Sassuolo Bologna/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA SASSUOLO BOLOGNA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (SERIE A 2017) - Sassuolo Bologna, che sarà diretta dall'arbitro Paolo Valeri, è il lunch match della ventottesima giornata di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 12:30 di domenica 12 marzo. Si tratterà di una sfida fra due squadre in lotta per la salvezza, ma che grazie allo scarso rendimento delle ultime tre della classe possono dormire sonni tranquilli. Il Sassuolo, reduce da una stagione strepitosa con annessa qualificazione in Europa League, ha deluso un po' le aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori, che si aspettavano quanto meno un campionato fra le prime sette-otto.

Al momento i neroverdi stazionano in dodicesima posizione a pari merito con il Cagliari e come detto sono vicini a conquistare la salvezza visto che possono vantare sedici punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un po' più arretrato il Bologna, che ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

I rossoblu, sconfitti dalla Lazio nel turno precedente, inseguono a tre punti di distanza il Sassuolo, avendo dunque un margine di tredici punti sul terzultimo posto occupato dal Palermo. In casa di successo i felsinei opererebbero l'aggancio in classifica nei confronti dei cugini neroverdi. Dunque ci sono le premesse per vedere una sfida combattuta e non un match fra due squadre appagate e senza obiettivi da raggiungere.

Il prossimo obiettivo nell'analisi che precede il match è individuare le possibili formazioni che scenderanno sul manto erboso fin dal fischio iniziale del direttore di gara. Il Sassuolo, allenato dal bravissimo tecnico Eusebio Di Francesco utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, avvalendosi delle parate dell'estremo difensore Consigli. In difesa ci saranno il capitano Gazzola come terzino destro, Dell'Orco come terzino sinistro e Acerbi e Peluso come difensori centrali. Il centrocampo a tre verrà formato dal mediano di rottura Mazzitelli, affiancato sulla destra dalla mezzala Duncan e sulla sinistra dalla mezzala Missiroli. A completare la formazione titolare ci sarà il tridente d'attacco formato dall'ala destra Berardi, dall'ala sinistra Politano e dalla punta centrale Matri.

Il Bologna, guidato da mister Roberto Donadoni, risponderà invece con il modulo 5-3-2, adottando un atteggiamento piuttosto difensivo. Fra i pali giocherà l'estremo difensore campano Mirante, sostenuto nella protezione della porta dal terzino destro Krafth, dal primo difensore centrale Helander, dal secondo difensore centrale e capitano Maietta, dal terzo difensore centrale Oikonomou e dal terzino sinistro Masina. Il trio di centrocampo sarà composto dalla mezzala destra Nagy, dalla mezzala sinistra Viviani e dal mediano di costruzione Dzemaili. Infine in attacco giocherà la coppia formata da Verdi e Petkovic, ancora alla ricerca della giusta intesa dopo l'arrivo del centravanti croato durante la finestra invernale del calciomercato.

Sarà interessante capire chi deciderà di prendere in mano il pallino del gioco fin dall'inizio. A giudicare dalle formazioni sembrerebbe che Donadoni preferisca adottare, almeno inizialmente, un atteggiamento più prudente e studiare le mosse dell'avversario. Tuttavia il modulo scelto dal tecnico del Bologna si presta per cambi radicai a gara in corso, con l'avanzamento degli esterni e una manovra molto più offensiva.

Di Francesco come sempre opta per il 4-3-3, per cercare di arginare la difesa sugli esterni grazie al lavoro delle ali. Sarà compito di Politano e Berarid far collassare la difesa e creare varchi per gli inserimenti dei centrocampisti. Molto importante anche il ruolo di Matri, centravanti che si sta dimostrando un vero e proprio killer dell'area di rigore se servito in maniera adeguata.

Per la sfida di domenica 12 marzo all'ora di pranzo i bookmakers hanno già espresso il proprio verdetto. Secondo l'agenzia di scommesse Intralot la squadra che uscirà vincitrice da questo scontro sarà il Sassuolo. La vittoria casalinga dei neroverdi è data a quota 1.95, mentre il risultato di pareggio permetterebbe agli scommettitori di vincere una somma pari a 3.30 volte la posta. Meno probabile una vittoria esterna del Bologna, visto che paga 4.20 volte l'importo.

Sassuolo Bologna sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della pay tv del satellite: appuntamento su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.