Siracusa Fondi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA SIRACUSA FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Siracusa Fondi, diretta dall'arbitro Daniele De Remigis della sezione di Teramo, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida tutta da seguire nel programma della decima giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Si troveranno infatti di fronte due formazioni che continuano a rappresentare due delle realtà più solide, e in generale due delle sorprese più positive, dell'intero raggruppamento. Due neopromosse che sono state in grado di sovvertire le gerarchie del campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (29^GIORNATA)

Il Siracusa dopo un inizio incerto ha preso sempre più consapevolezza dei propri mezzi, e con le ultime tre vittorie consecutive contro Melfi, Matera e Vibonese si è imposto in zona play off guadagnandosi il sesto posto in classifica in coabitazione con l'Andria. L'undicesima piazza è ancora a due lunghezze di distanza e la qualificazione ai play off di fine stagione è tutt'altro che scontata, ma gli aretusei possono essere assolutamente orgogliosi del loro cammino.

A un punto di distanza dal Siracusa insegue l'Unicusano Fondi, che è reduce invece da due pareggi consecutivi contro Cosenza e Taranto che hanno mantenuto comunque in quota la formazione allenata da Pochesci. Per i fondani la salvezza diretta a fine stagione sarebbe comunque un risultato da mettere in archivio con orgoglio, ma a questo punto l'obiettivo dei play off resta a portata di mano e la solidità dimostrata dalla compagine laziale dimostra come il traguardo possa essere perseguito con convinzione fino alla fine della regular season.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: nel Siracusa confermata la difesa a tre con il francese Diakité, Turati e Pirrello titolari davanti all'estremo difensore Santurro. Zona centrale di centrocampo presidiata dall'argentino Spinelli e dal brasiliano Paulo Daniel Dentello Azzi, mentre Palermo sarà l'esterno mancino sulla mediana e Malerba sarà invece impiegato sulla fascia opposta. Valente e Catania saranno avanzati in posizione di trequartisti, di supporto all'unica punta Scardina.

L'Unicusano Fondi scenderà invece in campo con Baiocco in porta, mentre al centro della difesa mancherà Signorini, espulso nel match casalingo contro il Taranto. Al suo posto ci sarà Francesco Bertolo al fianco del danese Daniele Marino, con Galasso impiegato in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro. De Martino e Varone saranno invece i vertici arretrati di centrocampo, playmaker alle spalle di Giannone, Calderini e Tiscione, più avanzati alle spalle della punta di riferimento, Albadoro.

3-4-2-1 confermatissimo per il Siracusa di Sottil che sta vivendo un momento d'oro anche e soprattutto dal punto di vista fisico, con la squadra fresca e reattiva in quello che appare come un momento nevralgico della stagione. L'Unicusano Fondi di Pochesci opporrà un 4-2-3-1 che sta brillando in solidità, anche se i tanti pareggi fin qui ottenuti in campionato hanno impedito ai laziali di ottenere il vero e proprio salto di qualità nella rincorsa alle zone nobili della classifica.

Il Siracusa in casa è reduce da nove vittorie e due pareggi nelle ultime undici partite interne di campionato disputate, ma i bookmaker tengono conto della qualità dell'Unicusano, quotando comunque 2.10 la vittoria interna e 3.40 il successo esterno dei laziali, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Betclic. Sarà il portale sportube.tv a trasmettere in diretta streaming video (niente diretta tv per il match) Siracusa Fondi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (29^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.