TIFOSO UCCISO DOPO BARCELLONA-PSG/ Accoltella l'amico per il 6-1 del Barça!

TIFOSO UCCISO DOPO BARCELLONA-PSG, TRAGEDIA IN GABON: ACCOLTELLA AMICO DOPO IL 6-1 BLAUGRANA - Uccide l'amico con una coltellata al collo dopo Barcellona-Paris Saint-Germain. È accaduto mercoledì scorso in Gabon, dove nella capitale Libreville un sostenitore dei parigini si è reso protagonista di un'autentica follia nei confronti di un conoscente, tifoso blaugrana. Il motivo dell'omicidio è da ricercarsi nel clamoroso risultato con cui il Barcellona ha eliminato dalla Champions League il Paris Saint-Germain. Dopo il 4-0 dell'andata, i francesi erano i favoriti per il passaggio ai quarti di finale. Invece, al Camp Nou, il Barça ha trovato una storica rimonta che si è materializzata nei minuti finali.

Questo non è andato giù a un diciottenne del Gabon tifoso del Paris Saint-Germain, che aveva deciso di guardare la partita della sua squadra del cuore in un pub di Libreville insieme a un amico, sostenitore dei catalani. Al termine del match il simpatizzante del Barcellona stava eslutando per lo strepitoso traguardo ottenuto da Messi e compagni, quando il secondo, irritato dagli sfottò e poco lucido per le birre consumate, ha ferito a morte il conoscente con una coltellata sul collo. Inutili i soccorsi. L'autore del gesto ha confessato l'accaduto, spiegando che non aveva alcune intenzione di uccidere l'amico.

© Riproduzione Riservata.