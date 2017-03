TOTTI SI RIFIUTA DI ENTRARE COL PALERMO?/ Spalletti lo invita a entrare ma lui glissa “C’ho mal di schiena…"

TOTTI SPALLETTI, IL TECNICO DELLA ROMA CHIEDE AL CAPITANO GIALLOROSSO DI ENTRARE IN CAMPO. QUESTI PERÒ SI RIFIUTA PER UN DOLORE ALLA SCHIENA. TRA I DUE È GELO? - Torna il gelo fra Francesco Totti e Luciano Spalletti? Difficile dirlo, ma i due sicuramente faranno parlare molto di loro dopo il siparietto che si è visto negli ultimi minuti della sfida Palermo-Roma. Il tecnico infatti si è avvicinato al calciatore chiedendogli se se la sentiva di entrare in campo e questi gli sottolineava che aveva ancora dei problemi della schiena decidendo quindi di rimanere seduto in panchina. Non si può parlare di una lite ovviamente, ma sicuramente verrà montato un caso anche perchè i precedenti legati a Totti e Spalletti non sono pochi. Torniamo infatti indietro nel tempo proprio all'addio del tecnico di Certaldo alla squadra giallorossa con Francesco Totti che non era sicuramente in quel momento dalla sua parte. Nella seconda era Spalletti tra i due però non c'erano stati problemi in nessun momento anche se ora...

TOTTI SPALLETTI, IL TECNICO DELLA ROMA CHIEDE AL CAPITANO GIALLOROSSO DI ENTRARE IN CAMPO. QUESTI PERÒ SI RIFIUTA PER UN DOLORE ALLA SCHIENA - Palermo-Roma si chiude con un curioso siparietto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. Il tecnico giallorosso a quindici minuti dalla fine si avvicina al capitano della squadra capitolina e gli chiede se vuole entrare in campo per giocare gli ultimi quindici minuti. Totti risponde di non sentirsela perchè ha ancora un po' di mal di schiena. Subito scoppiano le polemiche anche sui social network anche se Fabio Caressa a Sky Sport chiarisce che già giovedì nel giorno di Lione-Roma di Europa League Cristian Chivu ha sottolineato che il calciatore era stato colpito da problemi alla schiena. Per altro Francesco Totti era stato già fermato dalla lombalgia in questa stagione che spesso lo aveva costretto anche a fermarsi per dei periodi in cui non poteva allenarsi. Vedremo se dopo la partita Luciano Spalletti parlerà proprio di questa situazione e se magari si potrà calmare la situazione legata proprio a questo siparietto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti.

© Riproduzione Riservata.