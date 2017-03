Taranto Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA TARANTO AKRAGAS: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Taranto Akragas, diretta dall'arbitro Aristide Capraro della sezione di Cassino, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà un faccia a faccia per la salvezza nella decima giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. I pugliesi da quando è arrivato in panchina Salvatore Ciullo, terzo allenatore stagionale dei rossoblu dopo Papagni e Prosperi, hanno iniziato una lenta ma costante risalita in classifica, con otto punti conquistati nelle ultime cinque partite disputate in campionato. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

La scorsa settimana il Taranto ha ottenuto un altro punto prezioso sul campo dell'Unicusano Fondi, pareggiando uno a uno e mantendosi a due punti di distanza dalla zona play out, con la coppia calabrese composta da Catanzaro e Reggina al momento al quintultimo posto con ventisette punti, contro i ventinove dei tarantini. Di contro l'Akragas sta attraversando un momento di grande difficoltà, con la formazione agrigentina che ha subito ben sette sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato, le ultime tre incassate consecutivamente tutte col medesimo punteggio di zero a uno.

Minuti finali del match ancora una volta fatali per la formazione allenata da Di Napoli, che ha subito il gol della sconfitta realizzato da Croce all'ultimo minuto. Dopo questo ultimo ko in Puglia, l'Akragas si ritrova da solo al terzultimo posto in classifica, a cinque punti proprio dal Taranto: perdere anche questo scontro diretto signfiicherebbe in pratica, per i siciliani, essere costretti ad affrontare i play off a fine stagione.

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Erasmo Jacovone di Taranto: padroni di casa in campo con Maurantonio tra i pali, Altobello e Mariano Stendardo difensori centrali mentre De Giorgi sarà schierato come terzino destro e Pambianchi come terzino sinistro. Pirrone sarà invece impiegato come playmaker arretrato davanti alla difesa, dietro gli altri due centrali sulla linea mediana Lo Sicco e Maiorano.

Viola, in gol nell'ultima trasferta di Fondi, avrà compiti da esterno laterale destro di centrocampo mentre Potenza sarà il laterale mancino. Magnaghi invece sarà confermato nel ruolo di unica punta. Risponderà l'Akragas con Addario estremo difensore dietro la linea difensiva a tre composta dal brasiliano Cazé da Silva, da Riggio e da Mileto. Bramati, Longo e l'argentino Pezzella saranno i centrali sulla mediana, Coppola sarà l'esterno di fascia destra e Sepe l'esterno di fascia sinistra, mentre in attacco Cocuzza farà coppia con il croato Klaric.

4-1-4-1 per il Taranto di Ciullo, modulo compatto confermato dopo il match di Fondi in cui i pugliesi hanno messo in grande difficoltà gli avversari, costringendoli a rincorrere il risultato nel secondo tempo. Sarà importantissima la sfida contro un Akragas che Di Napoli confermerà col 3-5-2: il tecnico dei siciliani si è dimostrato in parte già rassegnato ai play out, dichiarando di considerare il raggiungimento della salvezza, da raggiungere in qualunque modo, come unico obiettivo stagionale.

Il momento-no dell'Akragas è ovviamente anche sotto gli occhi dei bookmaker, che quotano 1.75 la vittoria interna del Taranto con William Hill. Padroni di casa nettamente favoriti rispetto alla quota di 4.80 proposta da Paddy Power per il successo esterno agrigentino, mentre il pareggio viene quotato 3.50 da Bet365. Taranto-Akragas, domenica 12 marzo 2017 alle ore 14.30, non sarà trasmessa in diretta tv ma solo in diretta streaming video per tutti gli abbonati al sito sportube.tv.

