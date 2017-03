Ternana Trapani/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live, Serie B oggi

DIRETTA TERNANA TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 12 MARZO) - Ternana Trapani, diretta dall'arbitro Pezzuto domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una delle sfide che animeranno la trentesima giornata di Serie B. Ternana-Trapani può a tutti gli effetti essere già considerato un vero e proprio spareggio per la salvezza. Si tratta della sfida tra l'ultima in classifica e la penultima: dunque la gara del Liberati potrà dire molto su cosa potrà essere l'immediato futuro dei due club. Chi perde delle due rischia di dover dire addio alla serie B. Situazione delicatissima per la Ternana che ha detto addio a Gautieri e ha chiamato in panchina l'ex Genoa Liverani. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Il nuovo allenatore potrebbe dare la giusta scossa per provare a vincere un match che permetterebbe di inguaiare il Trapani. I siciliani dopo un inizio di stagione molto deludente, si sono ripresi ma ancora non basta per uscire dalla zona calda della classifica. Dunque al Liberati sarà uno spareggio che sarà decisivo poiché il distacco dalle rivali potrebbe aumentare irreversibilmente. Ternana in crisi nera ma che vuole invertire il trend mentre il Trapani ha bisogno di una vittoria per provare davvero ad agganciare quanto meno la zona salvezza.

La Ternana non vuole commettere errori anche perché i tre punti in palio col Trapani potrebbero pesare come un macigno. Dunque la vittoria è l'unico risultato a disposizione di mister Liverani che ha portato la sua squadra in ritiro a Fiuggi per ritrovare la giusta concentrazione. Il modulo sarà il 4-3-1-2 con Aresti in porta mentre in difesa agiranno Zanon, Meccariello, Diakite e Germoni. In mezzo al campo giocheranno Ledesma, Palumbo e Sissoko mentre il trequartista sarà l'uruguaiano Falletti. In avanti Avenatti con Acquafresca per far male ai siciliani.

Il Trapani avrà invece nel 4-3-1-2 una risorsa importante come dimostrato nelle ultime sfide giocate. In porta giocherà Pigliacelli con Kresic, Pagliarulo, Rizzato e Fazio in difesa. A centrocampo giocheranno Maracchi, Colombatto e Barillà mentre Coronado agirà sulla trequarti. In avanti solita coppia delle ultime settimane con Citro e Manconi che stanno facendo molto bene mentre dalla panchina ci sarà Jallow che avrà spazio nella ripresa.

La Ternana in queste ultime gare ha fatto fatica a trovare la giusta quadratura e l'equilibrio con cui provare effettivamente a conquistare punti salvezza. In questa fase Falletti è l'uomo in più anche perché garantisce fantasia e soprattutto qualità offensiva. Tanti palloni passano per i suoi piedi mentre Avenatti in avanti è un elemento imprescindibile anche grazie ai suoi centimetri. La difesa soffre molto e da settimane subisce tanti gol andando letteralmente in crisi dopo una certa fase delle partite.

Il Trapani vola sulle ali dell'entusiasmo: il 2017 sta segnando il riscatto dei siciliani che stanno facendo una stagione altalenante. Il brasiliano Coronado è un elemento di grande importanza ora anche perché apre tanti spazi con la sua qualità. Citro e Manconi in avanti sono la coppia rapida che serve per provare a far male a qualsiasi avversaria. Anche il Trapani in difesa soffre molto e perciò potrebbe essere una gara ricca di gol perché si tratta di due squadre che concedono ampi spazi.

Il tecnico della Ternana, Liverani, ha ammesso di avere un compito quasi impossibile ovvero salvare gli umbri. L'allenatore si è detto comunque ottimista e pronto a mettere tutto il suo entusiasmo in questa avventura che potrebbe dire moltissimo sul futuro della squadra rossoverde. Mentre in casa Trapani il tecnico Calori ha chiesto concentrazione e soprattutto attenzione a qualsiasi aspetto di questa gara. Dunque si vuole lavorare molto sulla possibilità di vincere contro una Ternana che vive un momento di difficoltà unica. Calori ha ammesso che sarà una gara fondamentale per il futuro.

Coloro che invece amano le scommesse potranno puntare su svariate quote del celebre bookmaker Bwin. La vittoria della Ternana viene quotata a 2.35. Il pareggio viene quotato a 3.00 mentre la vittoria del Trapani a 3.10. Dunque sarà una gara molto difficile e delicata per entrambe proprio perché i punti peseranno molto. Vedremo come finirà Ternana Trapani, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15.00, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 257 del bouquet satellitare (Sky Calcio 7 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it, mentre sul canale Sky Supercalcio HD (numero 206) si potrà seguire Diretta Gol con immagini da tutti i campi sui quali oggi si giocherà, in Serie A ma pure con finestre sulla Serie B.

