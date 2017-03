Tirreno Adriatico 2017 / Quinta tappa streaming video e diretta tv: Rieti-Fermo, il percorso

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 5^ TAPPA RIETI-FERMO (210 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI DOMENICA 12 MARZO 2017) – Altra giornata da non perdere oggi con la quinta tappa della Tirreno Adriatico 2017: appuntamento molto importante per la 'Corsa dei Due Mari', che propone la Rieti-Fermo di 210 km, una frazione caratterizzata da un finale molto duro, degno di una classica, che di conseguenza potrebbe dire una parola molto importante sulla classifica generale di questa corsa, ormai da molti anni è diventato uno degli eventi principali della stagione del ciclismo grazie a un percorso completo e ad un livello altissimo dell'elenco dei partecipanti. Non solo motivi agonostici però: oggi è pure il giorno dell'omaggio ai terremotati passando da tutte le località maggiormente colpiti dalle tragedie dell'anno scorso. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA QUINTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.00)

La partenza oggi avrà luogo da Rieti alle ore 11.05: nella prima parte del tracciato verranno dunque attraversate Amatrice, Accumoli, Pescara del Tronto e Arquata del Tronto, proprio nelle zone che furono epicentro dei terremoti di agosto e ottobre pagando un prezzo altissimo in termini di vita umane e distruzioni. Ora si deve ricostruire e anche il ciclismo può aiutare per il ritorno alla normalità. L'altimetria della seconda parte della tappa invece non darà respiro, tornando ad un'analisi più strettamente sportiva: continui saliscendi, nemmeno un metro di pianura. Da ricordare innanzitutto i due traguardi volanti che saranno collocati a Venarotta (km 107,3) e Grottazzolina (km 155,7), ma è chiaro che saranno le salite ad attirare l'attenzione: tre saranno considerate come Gpm, cioè quella di Capo di Monte al km 113,9, quella di Capodarco al km 180,5 e infine lo strappo all'arrivo di Fermo, quindi naturalmente al km 210.

Tecnicamente dunque potremmo parlare di arrivo in salita, naturalmente molto diverso da quello di ieri al Terminillo, ma comunque molto interessante. Dopo la salita di Reputolo che immette nell’abitato di Fermo con pendenze fino al 22%, si continua a salire per le vie cittadine, strette e pavimentate in porfido. Breve discesa quando mancheranno 750 metri al traguardo, per poi salire fino all’arrivo su una rampa con pendenza attorno al 10%. In totale saranno sette i 'muri' (per dirla in stile belga) negli ultimi 55 km: una sorta di Giro delle Fiandre in terra marchigiana, che regalerà spettacolo e inciderà sulla classifica.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi grande copertura a partire già dalle ore 13.00 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA QUINTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.00)

