Tottenham Milwall/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA TOTTENHAM MILWALL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, FA CUP 2017 QUARTI DI FINALE) - Tottenham Millwall di FA Cup sarà diretta dall’arbitro Martin Atkinson. Le due squadre si affrontano domenica 12 marzo dalle ore 15:00, nella cornice di White Hart Lane, per i quarti di finale di FA Cup. Tottenham e Millwall, due formazioni che vogliono ben figurare nell'FA Cup. Si tratta d'altronde di una competizione molto sentita in Inghilterra e che permette di sognare a molte realtà anche piccolissime.

Millwall che vuole tentare il miracolo: vincere a White Hart Lane vorrebbe dire raggiungere la semifinale. Un vero e proprio sogno per la formazione che milita in League One, l'equivalente della nostra serie C. Nel contempo il Tottenham non può fallire quella che sulla carta appre come una sfida dall'esito quasi scontato. Pochettino può contare su una serie di campioni di livello assoluto e che potranno essere determinanti per la formazione londinese. Ecco perché questa è la classica partita da non sbagliare e che richiede grande attenzione anche ai minimi dettagli. Una partita che potrà dire molto anche in chiave futura per queste due formazioni che vogliono portare a casa un risultato che sarebbe importantissimo.

Tottenham che scenderà in campo con la migliore formazione possibile per non sfigurare al cospetto di una squadra che milita in due categorie più basse. Vincere è la cosa più importante, soprattutto dopo l'eliminazione dall'Europa League che è stata cocente. Il modulo sarà il 3-4-1-2 con Lloris in porta, difesa a tre con Vertonghen, Alderweireld e Dier. In mezzo al campo invece agiranno Dembelé e Wanyama con Davies e Walker a fare chilometri sulla fascia. Il trequartista sarà Alli dietro ai giocatori più avanzati che saranno Harry Kane e il danese Eriksen.

Il Millwall vorrà fare bene a White Hart Lane pur consapevole dell'impegno assai proibitivo per una squadra che milita in League One. Il modulo sarà il 4-4-2 con King in porta mentre in difesa giocheranno Craig, Webster, Cooper e Cummings. In mezzo al campo spazio per O'Brien, Thompson, Williams e Ferguson mentre in attacco giocheranno Onyedinma e Gregory. Una squadra che avrà in panchina Morison, ottimo attaccante della formazione del Millwall.

Il Tottenham è una formazione che punta molto sul bomber Harry Kane, elemento essenziale per creare spazi a favore dei compagni. La squadra ha bisogno di lui e questo fa in modo che anche Alli ed Eriksen possano essere determinanti con la loro qualità. Bene anche la difesa che ha in Vertonghen e Dier due calciatori di qualità e solidi. Nel Millwall un calciatore fondamentale è Onyedinma che con la sua rapidità può essere determinante. Bene anche il centrocampo che crea molto per gli attaccanti. Ovviamente sarà una partita molto difficile per la squadra che troverà contro uno dei migliori attacchi dell'Inghilterra.

Mentre per ciò che riguarda le scommesse di Bwin: l’1 del Tottenham, nettamente favorito, viene quotato a 1.15, mentre a 7.50 viene quotata l'X a White Hart Lane. Difficile la vittoria del Millwall che viene quotata a 14.50. La partita di FA Cup tra Tottenham e Millwall sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sport Plus HD, il numero 205: telecronaca dalle ore 15:00 a cura di Gianluigi Bagnulo. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.