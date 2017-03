Venezia Modena/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA VENEZIA-MODENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Venezia-Modena sarà diretta dall’arbitro Carlo Amoroso della sezione di Paola, assistito dai guardalinee Alberto D’Alberto di Teramo e Luca Solazzi di Avezzano. Per la 29esima giornata del campionato calcistico di Lega Pro il Venezia, capolista nel girone B, ospiterà allo stadio Pierluigi Penzo il Modena: appuntamento alle ore 16:30 di domenica 12 marzo 2017. I veneti stanno viaggiando a vele spiegate verso la Serie B e le cinque vittorie consecutive lo testimoniano. La squadra allenata da Filippo Inzaghi è vicina a fare il doppio salto dai dilettanti al campionato cadetto, ma per completare l'opera è necessario lo sprint finale, visto che il Parma resta un avversario molto invidioso e segue a breve distanza i Leoni Alati. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

L'avversario del Venezia come ricordato poc'anzi sarà il Modena, che ha avuto un ottimo momento di forma prima di calare con una sconfitta e un pareggio. Nell'ultimo turno i canarini hanno pareggiato per 1-1 contro il Lumezzane in un acceso scontro diretto per la salvezza. Il Venezia invece ha passeggiato allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, imponendosi con un roboante 4-1. Questa vittoria è la numero 18 per i veneti in campionato, numeri da capogiro per una squadra neo promossa e che mancava da tempo dai professionisti.

Probabili formazioni: il Venezia di mister Inzaghi utilizzerà il modulo di gioco 4-3-3, con Facchin tra i pali. In difesa previsti il terzino destro Giuseppe Zampano, il terzino sinistro Garofalo e i due difensori centrali Domizzi e Modolo. A centrocampo spazio per Bentivoglio nello slot di mediano, mentre le due caselle di mezzali saranno occupate da Acquadro e capitan Soligo, rispettivamente a destra e a sinistra. La formazione titolare del Venezia sarà completata dal prolifico tridente d'attacco, che sarà composto dall'ala destra Marsura, dall'ala sinistra Moreo e dalla punta centrale Alex Geijo, tutti e tre a segno nella precedente sfida di campionato contro il Teramo.

Il Modena, per cercare di strappare almeno un pareggio al Penzo, dovrà adottare un atteggiamento più prudente rispetto alle uscite precedenti. Il tecnico Ezio Capuano opterà probabilmente per il modulo 3-5-2, cercando di raddoppiare sulle fasce sugli esterni del Venezia. L'estremo difensore titolare sarà Manfredini, protetto sul centro-destra da Milesi, nel mezzo da Accardi e sul centro-sinistra da Fautario. Il folto centrocampo vedrà giocare come esterni l'ala destra Basso e l'ala sinistra Popescu. I tre interni invece saranno il mediano di costruzione Giorico, la mezzala destra Laner e la mezzala sinistra Nicolas Schiavi. In attacco le due punte Abou Diop e Nolè.

La gara potrebbe essere un vero e proprio monologo dal punto di vista del gioco, con il Venezia a fare la partita e il Modena rintanato nella propria metà campo. Gli emiliani dovranno impostare la gara in questo modo, cercando di difendere con forza e grinta, senza lasciare varchi per la manovra offensiva dei lagunari. Il Venezia potrebbe sfruttare i calci piazzati, approfittando della qualità dei propri tiratori e di alcune imprecisioni del Modena in queste circostanze. Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Venezia a 1,35, il segno X per il pareggio a 4,35 e il segno 2 per il colpo esterno del Modena a quota 7,50. Sempre dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,75), Over (1,93), Gol (2,30) e NoGol (1,53).

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Venezia-Modena sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

