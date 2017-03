Vibonese Francavilla/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA VIBONESE FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Vibonese Virtus Francavilla, diretta dall'arbitro Vincenzo Fiorini della sezione di Frosinone, domenica 12 marzo 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida molto delicata per la classifica del girone C del campionato di Lega Pro. I calabresi sono tornati ad essere il fanalino di coda del raggruppamento, perdendo l'ultimo incontro disputato in casa del Siracusa. I rossoblu sono incappati nella loro terza sconfitta consecutiva ed hanno subito a sorpresa il sorpasso in ultima posizione per mano del Melfi, che ha interrotto la serie di undici sconfitte in campionato andando clamorosamente ad espugnare il campo del Catania. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI LEGA PRO, 29^ GIORNATA

L'ultimo posto a fine stagione significherebbe retrocessione diretta, e la formazione allenata da Sasà Campilongo cercherà una scossa contro una Virtus Francavilla che non finisce più di stupire. Dopo l'esaltante vittoria casalinga contro il Lecce, estrememamente importante anche per l'orgoglio dei tifosi, la formazione allenata da Calabro si è portata ad un solo punto dal terzo posto in classifica e sta confermando partita dopo partita il proprio status di matricola terribile, con sette vittorie nelle ultime dieci partite disputate in campionato che confermano lo stato di grazia che la formazione pugliese, neopromossa dopo la vittoria nella scorsa stagione nel campionato di Serie D, sta attraversando. I play off sembrano comunque un traguardo già acquisito, impensabile considerando quelle che erano le premesse della stagione, che vedevano la squadra a caccia innanzitutto di una salvezza il più possibile tranquilla.

Queste le probabili formazioni che si troveranno di fronte nel tardo pomeriggio di domenica. Vibonese in campo con Stefano Russo in porta, Franchino impiegato in posizione di terzino destro e Sicignano in posizione di terzino sinistro, mentre Minarini e Manzo andranno a formare la coppia di difensori centrali. Favasuli, Viola e Giuffrida giocheranno titolari nel terzetto di centrocampo, alle spalle del trequartista Scapellato che sarà chiamato ad ispirare la coppia offensiva formata dallo slovacco Piroska e dal gambiano Sowe.

La risposta della Virtus Francavilla sarà affidata ad una linea difensiva a tre composta da Abruzzese, dal portoghese Faisca e da Idda davanti all'estremo difensore Albertazzi. Nella zona centrale di centrocampo mancherà Alessandro, espulso per doppia ammonizione contro il Lecce. Al suo posto giocherà il brasiliano Finazzi assieme al romeno Galdean e a Prezioso, mentre Vetrugno sarà l'esterno di fascia destra e Albertini l'esterno di fascia sinistra. Sul fronte offensivo il francese Nzola sarà confermato al fianco di Abate.

Modulo 4-3-1-2 per la Vibonese di Campilongo, 3-5-2 per la Virtus Francavilla di Calabro: a prescindere dai moduli, tra le due formazioni sembra esserci una differenza di tasso tecnico notevole. Sicuramente la Vibonese sembra aver perso quel pizzico di slancio recuperato dopo il cambio Costantino-Campilongo in panchina. Il Francavilla può giocare con la forza dei nervi distesi, con gli osservatori ormai curiosi di vedere dove arriverà la miglior neopromossa dell'anno in Lega Pro.

Quota al raddoppio proposta da William Hill per la vittoria esterna dei pugliesi, con i bookmaker che considerano ormai una realtà la Virtus Francavilla. La quota relativa al successo interno calabrese sale fino a 3.70 secondo Paddy Power, mentre Betclic propone a 3.40 la quota relativa all'eventuale pareggio. Diretta streaming video di Vibonese-Virtus Francavilla, domenica 12 marzo 2017 alle ore 18.30, offerta agli abbonati al sito sportube.tv, mentre non ci sarà diretta tv del match.

