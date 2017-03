Vicenza Pisa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live, Serie B oggi

DIRETTA VICENZA PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 12 MARZO) - Vicenza Pisa, diretta dall'arbitro Abisso domenica 12 marzo 2017 alle ore 17.30, sarà una delle sfide che animeranno la trentesima giornata di Serie B. Una gara molto interessante quella che andrà in scena al Romeo Menti di Vicenza. Due formazioni che non possono più commettere alcun passo falso: chi perde rischia la Lega Pro. Dunque sarà una partita emozionante fin dal primo minuto anche perché tutte e due si giocano una grossa fetta del loro futuro di stagione. Sono due i punti che separano Pisa e Vicenza: i toscani sono in posizione migliore mentre i veneti sono terz'ultimi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Dunque gara delicatissima poiché chi perde rischia di vedersi molto complicare il cammino verso la salvezza. La squadra di Rino Gattuso per giunta dovrebbe avere nei prossimi tempi una penalizzazione che potrebbe mettere a rischio la lotta per la salvezza. In casa Vicenza una vittoria potrebbe anche riaccendere il morale di una piazza che da qualche tempo è molto delusa viste le aspettative di inizio stagione. Ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una gran bella gara tra Vicenza e Pisa.

Per portare a casa la vittoria sia il Vicenza di Bisoli che il Pisa di Gattuso non vorranno stravolgere molto. Dunque Vicenza che avrà nei suoi uomini migliori i principali elementi di riferimento. Per il tecnico ex Cesena ci sarà il solito 4-2-3-1 con Benussi in porta, Zaccardo, Adejo, Esposito e Bianchi a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo giocheranno Gucher e Urso mentre Orlando, Bellomo e Signori saranno i giocatori più avanzati. La punta di riferimento sarà De Luca che ha ritrovato il gol dopo diverse settimane.

Nel Pisa poche novità anche perché Gattuso non ama stravolgere lo scacchiere. Toscani che giocheranno a Vicenza col 3-5-2. Il portiere sarà l'albanese Ujkani mentre in difesa giocheranno Milanovic, Del Fabro e Longhi. In mezzo al campo spazio per Tabanelli, Di Tacchio ed Angiulli con Golubovic e Mannini sugli esterni. In attacco il Pisa potrà fare affidamento su una ottima coppia composta da Manaj e Masucci con Cani pronto a subentrare.

Il Vicenza potrà contare su un centrocampo di grande qualità. Urso e Bellomo sono un lusso per questa categoria: soprattutto l'ex Bari sta trovando una buona continuità. Da lui passano moltissimi palloni così come per Orlando. Proprio il giovane esterno d'attacco è una delle principali rivelazioni di questa stagione. Un calciatore di sicura affidabilità e che piace moltissimo al tecnico del Vicenza Bisoli. De Luca fa grande movimento in attacco riuscendo così a dare quella giusta dose di imprevedibilità e anche concretezza sotto porta.

Nel Pisa invece un elemento di grande importanza sta diventando Angiulli. Un centrocampista che fa del ritmo e della quantità una dote fondamentale. L'ex Avellino ha preso in mano le chiavi del centrocampo e si candida ad essere il fulcro del gioco dei nerazzurri. La coppia d'attacco con Manaj e Masucci sta facendo molto bene e si sta rivelando come una delle migliori della serie B in questo momento. Il mercato di gennaio ha portato questi due calciatori che potrebbero rivelarsi fondamentali soprattutto per il finale di stagione del Pisa di Gennaro Gattuso.

Il tecnico del Vicenza, Bisoli, ha mostrato grande ottimismo per il prosieguo di stagione. L'allenatore della squadra veneta ha assicurato che la squadra veneta a maggio sarà salva e dunque non correrà pericoli di retrocedere e né tanto meno di affrontare i play-out. Diverso il discorso per Gattuso che sta vivendo un buon momento ma che potrebbe subire una penalizzazione. Dunque il tecnico del Pisa ci ha tenuto a sottolineare come abbia intenzione di condurre alla salvezza i toscani nonostante le mille difficoltà. Entusiasta soprattutto per lo spirito di sacrificio della formazione nerazzurra che sta facendo molto bene fin dall'inizio del campionato di serie B.

Per quanto concerne invece il mondo delle scommesse, il bookmaker Bwin propone diverse quote interessanti. A partire dalla vittoria di casa che viene quotata a 2.35. Mentre il pareggio tra Vicenza e Pisa viene quotato a 2.70 mentre il colpaccio del Pisa a 3.50. Vedremo come finirà Vicenza Pisa, domenica 12 marzo 2017 alle ore 17.30, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sui canali 206 e 252 del bouquet satellitare (Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

