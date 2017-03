Video/ Bari-Frosinone (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 30^ giornata)

VIDEO BARI-FROSINONE (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 30^ GIORNATA) - Davanti a più di 20 mila spettatori il Bari compie l'impresa e batte il Frosinone nel match più atteso e importante della 30^ giornata di Serie B 2016-2017: al San Nicola finisce 1 a 0 in favore della formazione di Colantuno che batte l'ex-capolista del campionato cadetto realizzato da Furlan nella prima metà del secondo tempo, a mettere la firma sul successo della squadra pugliese ci ha pensato anche Micai con una serie di parate (5) spesso decisive a salvare i padroni di casa quando il punteggio era ancora in parità. Pesante battuta d'arresto per la formazione di Marino che ormai non vince da tre gare e si è vista scavalcare in classifica dalla rivelazione Spal, e lunedì prossimo anche il Verona potrebbe portarsi davanti ai ciociari se battesse l'Ascoli nel posticipo. In ogni caso gli ospiti sono stati pienamente in partita come dimostra il 58% di possesso palla e i 5 tiri in porta tutti neutralizzati dalla difesa avversaria.

LE DICHIARAZIONI - Le parole del tecnico del Bari, Stefano Colantuono, ai microfoni di Sky Sport: "Oggi ci siamo comportati molto bene con il 3-4-2-1, anche in altre occasioni avevamo giocato con la difesa a tre senza sfigurare, nella fase più delicata del match siamo riusciti a finalizzare le azioni e a trovare la via del gol portando a casa i tre punti, un risultato senza dubbio positivo ma la cosa che mi gratifica di più in assoluto e la prestazione dei miei ragazzi che hanno interpretato il match nel migliore dei modi, tutti si sono messi a disposizione della squadra, nonostante le indisponibilità le alternative si sono rivelate all'altezza della situazione. Ora ci aspetta una partita molto difficile a Trapani con il campo sintetico a cui non siamo abituati ma che non deve diventare una scusante per giocare male". Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Frosinone, Pasquale Marino, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Credo che la prestazione ci sia stata, la partita sembrava avviata sullo 0-0 e la squadra ha sempre cercato di prendere l'iniziativa, abbiamo commesso un paio di disattenzioni che ci sono costate care con gli avversari che al nostro primo errore ci hanno punito severamente, abbiamo avuto anche noi le nostre opportunità senza saperle sfruttare, il pareggio probabilmente sarebbe stato più giusto. Ultimamente ci dice anche male, il Bari ha avuto la fortuna di trovare il gol mentre noi no, la squadra ha dato tutto eppure non è bastato per gonfiare la rete". (Stefano Belli)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BARI-FROSINONE (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHT E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017, 30^GIORNATA, da video sky)





