Video/ Benevento-Entella (0-0): highlights della partita (Serie B 2016-2017, 30^ giornata)

VIDEO BENEVENTO-ENTELLA (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 30^ GIORNATA) - Pari a reti bianche tra Benevento e Virtus Entella, uno dei tre match di alta quota (assieme a Bari-Frosinone e Cittadella-Perugia) della 30^ giornata di Serie B 2016-2017, al Vigorito finisce 0-0 con le due formazioni che si spartiscono la posta in palio: in particolare la squadra di Baroni non riesce ad avvicinarsi al terzetto di testa mentre quella di Breda rimane fuori dalla zona play-off. Sul piano del gioco sicuramente meglio i padroni di casa con il 58% di possesso palla, un buon fraseggio e tante azioni offensive costruite, ma sono stati gli ospiti ad andare più vicini al gol soprattutto nell'ultimo terzo di gara con Cragno che ha compiuto tre parate al limite del miracoloso su Capito, Palermo e Diaw, quindi tutto sommato il pareggio potrebbe andare anche bene al Benevento che ha pure rischiato di perdere dopo aver preso il comando delle operazioni per gran parte della gara. Benevento che ha anche effettuato più tiri in porta (5 a 4) e battuto più calci d'angolo (11 a 3) ma che non ha saputo creare grossissimi pericoli dalle parti di Iacobucci.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Benevento, Marco Baroni: "Prestazione tutt'altro che negativa, in questo momento non abbiamo comunque nulla da temere, i ragazzi devono rimanere tranquilli e giocare senza timore di sbagliare, oggi non era facile affrontare una squadra come l'Entella che nelle ripartenze sa sempre trovare il modo di metterti in difficoltà. Noi non dobbiamo assolutamente indietreggiare ma cercare anzi di compiere un ulteriore passo in avanti per rimanere nelle parti alte della classifica, sono convinto che sia questa la strada da perseguire per dare continuità a quanto fatto di buono finora. L'obiettivo dei play-off rimane comunque un traguardo prestigioso e non dobbiamo assolutamente perdere la spensieratezza e l'entusiasmo che avevamo a inizio stagione". (Stefano Belli)

