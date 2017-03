Video/ Inter-Atalanta (7-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017, 28^giornata)

VIDEO INTER-ATALANTA (RISULTATO FINALE 7-1), HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA: LA SINTESI - Una vera e propria goleada quella dell'Inter questo pomeriggio contro l'Atalanta, in una partita dal sapore d'Europa. Apre le danze Mauro Icardi al 17', dopo una punizione battuta da Banega: l'attaccante argentino raccoglie la palla in area e la spedisce alle spalle di Berisha. Al 23' viene fischiato un calcio di rigore a favore dell'Inter battuto proprio da Mauro Icardi: colpo sotto la traversa, una sorta di cucchiaio da parte dell'argentino che fa gioire i propri tifosi prima della tripletta messa a segno al 26'. Tempismo perfetto da parte di Icardi che con un colpo di testa raccoglie il cross di Candreva e stende il portiere dell'Atalanta. Inter inarrestabile, al 31' ancora Candreva dalla destra che regala un ottimo pallone a Banega che si fa trovare pronto e sigla il 4-0. Al 35' nuovo suggerimento di Candreva dal fondo, Banega arriva per primo sul pallone e calcia sicuro in porta senza dare a Berisha il tempo di capire la traiettoria. Il secondo tempo si apre con un altro gol dell'Inter, questa volta da parte dell'ex Gagliardini: palla vagante nel cuore dell'area di rigore, il centrocampista la raccoglie e la spedisce all'incrocio dei pali ma decide di non esultare. Dilaga l'Inter al 68' con la tripletta di Banega: l'argentino calcia sul palo di Berisha direttamente da punizione, una partita che più a senso unico non si può.

