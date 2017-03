Video / Italia-Francia (18-40): highlights, sintesi e tabellino (rugby Sei Nazioni 2017)

VIDEO ITALIA-FRANCIA 18-40 (RUGBY RBS SEI NAZIONI 2017, QUARTA GIORNATA): GLI HIGHLIGHTS, LA SINTESI E IL TABELLINO - Allo Stadio Olimpico di Roma l'Italia subisce la quarta sconfitta consecutiva perdendo per 18 a 40 contro la Francia, vincitrice del Trofeo Garibaldi. Nel primo tempo la meta di Parisse al 3' fa ben sperare nonostante l'errore alla trasformazione di Canna ed i transalpini rispondono subito con la punizione di Lopez al 9', annullata da Canna al 17'. Da questo momento gli ospiti prendono in mano le redini dell'incontro segnando una punizione con Lopez al 19', andando in meta con Fickou al 20', trasformata da Lopez, e chiudendo ancora con un calcio da fermo di Lopez al 34' dopo quello di Canna del 28'. Nella ripresa è il solito numero 10 a segnare i primi 3 punti della frazione per i suoi al 44' prima che Vakatawa al 48', Picamoles al 67' e Dulin al 77' concretizzino altre 3 mete per i francesi, tutte trasformate dal solito Lopez. Nel finale c'è spazio per i 5 punti a tempo scaduto di Esposito, all'81', supportati dai 2 aggiuntivi di Canna all'82'. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Italia abbia patito molte difficoltà soprattutto in fase difensiva ad azione in corso, come evidenziato dal 53 a 12 nel computo dei placcaggi mancati e conseguenti difensori battuti nonostante la parità nei turnover vinti, 7 per parte. La Francia è riuscita inoltre a percorrere molti più metri degli azzurri, 870 contro 352, portando avanti più palloni, 138 a 120, ma ha avuto qualche difficoltà sulle ruck, 72 a 89 le vinte, con appena un 2 a 11 nei raggruppamenti conquistati, e sulle rimesse laterali, 6 a 15 in favore dell'Italia. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro neo zelandese Ben O'Keeffe ha diretto molto bene l'incontro senza mai dover ricorrere ai cartellini. (Alessandro Rinoldi)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ITALIA-FRANCIA (RISULTATO FINALE 18-40): HIGHLIGHTS DEL MATCH (RUGBY SEI NAZIONI 2017,4^ GIORNATA,da canale youtibe ufficiale)

TABELLINO

Italia-Francia 18-40 (primo tempo 11-16)

Mete: 3' Parisse (I); 20' Fickou (F); 48' Vakatawa (F); 67' Picamoles (F); 77' Dulin (F); 81' Esposito (I).

Trasformazioni: 21', 49', 68', 78' Lopez (F); 82' Canna (I).

Calci di punizione realizzati: 9', 19', 34' Lopez (F); 17', 28' Canna (I). S.t.: 44' Lopez (F).

ITALIA 15 Edoardo Padovani, 14 Angelo Esposito, 13 Michele Campagnaro, 12 Luke McLean, 11 Giovanbattista Venditti, 10 Carlo Canna, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse, 7 Simone Favaro, 6 Braam Steyn, 5 Dries Van Schalkwyk, 4 Marco Fuser, 3 Lorenzo Cittadini, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti. In panchina: 16 Tommaso D'Apice, 17 Sami Panico, 18 Dario Chistolini, 19 George Biagi, 20 Maxime Mbandà, 21 Giorgio Bronzini, 22 Tommaso Benvenuti, 23 Luca Sperandio. All. Conor O'Shea.

FRANCIA 15 Brice Dulin, 14 Noa Nakaitaci, 13 Rémi Lamerat, 12 Gaël Fickou, 11 Virimi Vakatawa, 10 Camille Lopez, 9 Baptiste Serin, 8 Louis Picamoles, 7 Kévin Gourdon, 6 Fabien Sanconnie, 5 Yoann Maestri, 4 Julien Le Devedec, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Christopher Tolofua, 17 Uini Atonio, 18 Eddy Ben Arous, 19 Paul Jedrasiak, 20 Bernard Le Roux, 21 Antoine Dupont, 22 Francois Trinh-Duc, 23 Yoann Huget. All. Guy Novès.

Man of the match: Baptiste Serin(F).

Arbitro: Ben O’Keeffe (Nuova Zelanda).

