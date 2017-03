Video/ Latina-Carpi (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 30^ giornata)

VIDEO LATINA-CARPI (0-1):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2017,30^ GIORNATA) - Nella 30^giornata del campionato di serie B il Carpi espugna il Francioni, battendo il Latina per 1-0: il gol del vantaggio e poi della vittoria è giunto per la compagine emiliana al 70’ con Mbakogu che sfrutta perfettamente l’assist di Fedato per bucare la rete nerazzurra. Vediamo quindi come si è svolto il match tra le due squadre al Francioni: la partenza della partita è stata dominata dalla compagine pontina scesa in campo ben decisa a imporre fin dai primi minuti il suo ritmo di gioco: in questo senso si inseriscono già nei primi dieci minuti le occasionissime firmate da Corvia e Insigne. Gli attacchi dei nerazzurri svegliano il Carpi, che con Jelenic al 25’ minuto sfiora il palo dello specchio avversario: gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pericolosi ma il primo tempo termina a reti intonse nonostante un gioco davvero vivace e di qualità espresso in campo. Nella ripresa il Carpi parte fortissimo, ma solo nel 70’ minuto riesce a trovare gli spazi con Mbakogu, che beffa Pinsoglio: il nigeriano però non pare completamente soddisfatto della rete e cerca subito il vantaggio con Lasagna, magia che però non gli riesce negli ultimi minuti a disposizione.

LE STATISTICHE- Con questa bella vittoria il Carpi vola alla 11^ posizione della graduatoria della serie B con 43 punti, gli stessi di Novara e Entella, mentre il Latina scivola in zona rossa con la 18^posizione e solo 31 punti, a pari merito di Cesena e Brescia. Se diamo un occhio alle statistiche del match notiamo che la partita tra Latina e Carpi al Francioni è stata piuttosto equilibrata: in fatto di possesso palla i nerazzurri hanno segnato una media di 49% contro il 51% degli emiliani, ma entrambe le formazioni hanno realizzato complessivamente 12 tiri in totale. Per quanto riguarda quelli in porta il Latina si però dimostrato più aggressivo con 12 tentativi contro i 4 del Carpi, con gli emiliani che ne hanno tirati di più fuori , ben 8 contro i 5 dei pontini. Ai padroni di casa sono anche andati un maggior numero di calci d’angolo, 6 contro 5, mentre sono state 18 le punizioni segnate da entrambi.

