Video/ Salernitana-Brescia (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 30^ giornata)

VIDEO SALERNITANA-BRESCIA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 30^ GIORNATA) - Cade ancora il Brescia, stavolta sul campo della concorrente diretta per la salvezza, la Salernitana di Bollini: sono ora difficili per l'ex tecnico del Milan, vicino all'esonero. All''Arechi' finisce 2-0 per i campani, trascinati da Coda e Donnarumma: il primo sblocca la partita al minuto 11 del secondo tempo, servito da Rosina; il secondo, subentrato da pochi minuti, la chiude nel finale, sugli sviluppi di un corner battuto da Vitale. Tante le occasioni non concretizzare dalle Rondinelle, sempre più in crisi: vicini alla rete in particolare Calabresi, il suo sostituto Bonazzoli e Dall'Oglio, nella ripresa. Non basta questo però per alleggerire la posizione di Brocchi, anche se la situazione – con il quartultimo posto a quota 31 punti – non è totalmente compromessa. Il momento ideale per cambiare o per insistere con il progetto iniziale di questa tribolata stagione?

LE DICHIARAZIONI - Dalla sala stampa arrivano le dichiarazioni di Bollini, in attesa delle news su Brocchi: "Non era semplice uscire dalla mini crisi dove eravamo caduti – ha detto l'allenatore della Salernitana – Bene la continuità al gol di Coda e il ritorno di Donnarumma, che aumenta la sua autostima. Sono contento anche per la prestazione di Sprocati che non giocava dal primo minuto da Vercelli, la conferma che non esistono nel mio gruppo titolari o riserve... Gioca chi sta bene e chi mi sembra più adatto rispetto all'avversario. Dopo Trapani abbiamo fatto mea culpa: adesso continuiamo con equilibrio e spirito di gruppo". (Luca Brivio)

