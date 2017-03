Video/ Spal-Cesena (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 30^ giornata)

VIDEO SPAL-CESENA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 30^ GIORNATA) - La Spal di Semplici continua a sognare ad occhi aperti: il 2-0 contro il Cesena, nel derby con i bianconeri, regala al tecnico - che ha portato lo scorso anno nuovamente il grande calcio a Ferrara con la promozione dalla Lega Pro - il primo posto in classifica. In solitaria, almeno fino a lunedì sera... Al 'Mazza' decidono le reti di Antenucci e Mora, poi espulso nel finale, come anche Costa: Spal che trionfa dunque in 9 contro 11, per la festa totale dei suoi tifosi! Partita tesa e ricca di episodi, con il Cesena che recrimina fortemente per il primo gol, in sospetto fuorigioco: espulso nell'occasione il tecnico Camplone. Da segnalare anche, per quanto riguarda i padroni di casa, la grande prova del portierino Meret, in prestito dall'Udinese e decisivo con le sue parate, in particolare su Di Roberto (al top per tiri in porta, 3 in totale) e Crimi. Davanti a Meret, altro giovane in evidenza: Kevin Bonifazi, scuola Toro, è stato il migliore per quanto concerne le palle recuperate, ben 27!

LE DICHIARAZIONI - Queste le dichiarazioni di Semplici ai microfoni di 'Sky Sport': "I ragazzi sabato dopo sabato stanno dimostrando grande forza e compattezza. E grande determinazione in momenti di difficoltà. Complimenti a questo gruppo che sta facendo cose straordinarie. Abbiamo colpito al momento giusto e raddoppiato nella ripresa pur non giocando al meglio, siamo rimasti in 10 e poi in 9 e nel finale si è sofferto inevitabilmente... Il mio futuro? Ho un grande rapporto col presidente e prima di andare da altre parti ci dovrei pensare bene perché qua sto bene". Anche uno degli eroi di giornata, il portiere Alex Meret, ha commentato la vittoria e la grande prova personale: "Le parole sui miei progressi fanno piacere, stiamo facendo bene tutti. Mi ha voluto la società a luglio e sono contento della scelta. Giocare in A con questa piazza sarebbe davvero bello. Io comunque devo ancora dimostrare tanto e spero sempre di migliorarmi".

(Luca Brivio)

