Video/ Spezia-Avellino (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 30^ giornata)

VIDEO SPEZIA-AVELLINO (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 30^ GIORNATA) - Lo Spezia sconfigge due a uno l'Avellino al Picco, al termine di novanta minuti divertenti e ricchi di occasioni da gol. Nel tabellino ci finiscono Ardemagni per i biancoverdi e Granoche (doppietta) per gli aquilotti. Andiamo a scoprire i dati statistici della partita, analizzando i dettagli dell'incontro. Possesso palla al 52% per la formazione di casa, che vince anche la sfida dei tiri in porta, centrando lo specchio in sette occasioni; soltanto quattro invece per gli uomini allenati da Novellino. Venticinque le punizioni fischiate in favore dei campani, undici quelle battute dalla compagine spezzia. Dal punto di vista disciplinare è stata una partita fisica, con trentaquattro falli fischiati dal direttore di gara che ha estratto anche cinque cartellini gialli.

LE DICHIARAZIONI - Nel post partita, spazio alle dichiarazioni rilasciate da uno dei protagonisti dell'incontro Giulio Maggiore, ovviamente al settimo cielo per i tre punti: "Un po' di battaglia nel finale, una gara da Picco, direi. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Alla fine gli altri hanno provato a mettere la palla sulla testa delle punte, giocatori alti ed esperti ma tutto sommato ce la siamo cavata. Da mezz'ala o davanti alla difesa per me è lo stesso: dietro gioco più palloni, davanti posso arrivare più facilmente in porta. Siamo a disposizione, in tanti e credo sia bello anche per il mister poter scegliere". (Jacopo D'Antuono)

