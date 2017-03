ALLEGRI & BONUCCI/ Video, guarda come se la raccontano: sembrano (quasi) due buoni amici...

ALLEGRI BONUCCI, VIDEO: CHIACCHIERATA NELLA RIFINITURA DELLA GARA CHE ALL'ANDATA LEO NON GIOCÒ. LE PAROLE DEL MISTER - Quindici giorni fa Massimiliano Allegri decise di tenere fuori Leonardo Bonucci in maniera punitiva dopo quanto era accaduto nella sfida precedente di campionato contro il Palermo. Il tecnico bianconero ha sottolineato che domani Leonardo Bonucci contro il Porto però ci sarà. Il calciatore infatti guiderà il reparto a quatro dei bianconeri con al suo fianco uno tra Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Medhi Benatia e Daniele Rugani. Difficile capire chi sarà il secondo centrale visto che sicuramente le condizioni di Chiellini non sono ottimali. Sarà importante vedere quali saranno i compiti che Massimiliano Allegri affiderà al calciatore, ma di certo al centro della difesa ritroveremo Leonardo Bonucci che all'andata aveva lasciato spazio a Chiellini e Barzagli. Interessante la chiacchierata durante la rifinitura proprio tra Leonardo Bonucci e Massimiliano Alegri che sembrano pronti a portare la Juventus ai quarti di finale di Champions League.

ALLEGRI BONUCCI, VIDEO: CHIACCHIERATA NELLA RIFINITURA DELLA GARA CHE ALL'ANDATA LEO NON GIOCO - Gli occhi in vista di Juventus-Porto sono tutti su Leonardo Bonucci centrale bianconero che all'andata saltò la gara di Champions League punito per il battibecco prolungato con Massimiliano Allegri nella gara precedente di campionato contro il Palermo. Quindici giorni dopo è cambiato tutto con il centrale difensivo che da quel momento è tornato in campo regolarmente non saltando più un minuto delle partite dei bianconeri. Oggi le telecamere sono andate a indugiare proprio su Leonardo Bonucci durante l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Porto che deciderà il passaggio del turno in Champions League. Un particolare viene sottolineato con Bonucci che si avvicina a Massimiliano allegri e scambia una chiacchierata prolungata proprio mentre gli altri si stanno allenando. Cosa si saranno detti i due? Di certo Leonardo Bonucci è la mente della Juventus, pronto a dettare i tempi e al quale Massimiliano Allegri avrà affidato dei compiti molto importanti in vista della partita di domani. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALLEGRI E BONUCCI

© Riproduzione Riservata.