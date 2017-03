Chelsea Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA CHELSEA-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, FA CUP 2017) - Chelsea-Manchester United si gioca a Stamford Bridge alle ore 20:45 di lunedì 13 marzo (ora italiana); è valida per i quarti di finale di FA Cup 2016-2017 e il programma prevede una sfida secca, che avrà un replay a campi invertiti qualora dopo i tempi supplementari dovesse permanere il risultato di parità.

Inevitabilmente sarà questo il big match di giornata del turno, che ha già registrato le qualificazioni di Arsenal, Manchester United e Tottenham per delle semifinali che si preannunciano spettacolari, come non accadeva da tempo (di fatto soltanto il Liverpool manca all'appello tra le grandi attuali del calcio inglese, oltre ovviamente alla squadra che verrà eliminata dal match di oggi). Due formazioni che vogliono fare bene ed arrivare fino in fondo alla competizione.

Sarà soprattutto la grande sfida tra Antonio Conte e José Mourinho, due tecnici di primissimo livello e che stanno lavorando per far tornare i rispettivi club ai fasti di qualche anno fa. Soprattutto Conte sta svolgendo un lavoro encombiabile: la Premier League appare alla portata e i dieci punti di vantaggio sulla seconda potrebbero già essere un vantaggio decisivo. Non così il Manchester United, che arranca alla ricerca del quarto posto in Premier League.

Manchester United che vuole la Champions League anche considerando gli importanti investimenti della scorsa estate. Sarà anche la gara della sfida tra Conte e Pogba: il tecnico pugliese aveva portato il francese alla Juventus e lo ha fatto diventare effettivamente grande. Dunque si tratterà di un quarto di finale che dirà molto sugli obbiettivi sia del Chelsea che del Manchester United. Vincere l'FA Cup sarebbe l'occasione giusta per regalare un trofeo importante ai propri sostenitori.

Il Chelsea di mister Antonio Conte non stravolgerà il suo schieramento per la gara contro il Manchester United. La formazione di Londra vuole vincere e punterà sui suoi soliti uomini: 3-4-3 che vedrà il belga Courtois in porta mentre in difesa agiranno Azpilicueta, David Luiz e Cahill. A centrocampo spazio per Fabregas e Kante mentre sugli esterni giocheranno Moses ed Alonso. In avanti il solito tridente con Pedro e Hazard che stanno facendo molto bene, mentre la punta centrale sarà lo spagnolo Diego Costa.

Manchester United che invece giocherà col 4-2-3-1 che piace tanto a Mourinho. In porta giocherà lo spagnolo De Gea con Shaw, Rojo, Jones e Valencia in difesa. A centrocampo giocheranno Carrick e Pogba mentre sulla trequarti ci sarà Rooney con Martial e Mata sugli esterni. La punta centrale sarà Zlatan Ibrahimovic in cerca di riscatto dopo il nervosismo con Mings in occasione dell'ultima gara del suo Manchester United contro il Bournemouth.

Il Chelsea punta gran parte del suo gioco sugli esterni. Moses e Alonso stanno facendo gli straordinari in questa stagione e le loro sgaloppate sono essenziali per un gioco offensivo e concreto. Bene anche Pedro che sembra essere finalmente tornato ai livelli del Barcellona. Mentre il Manchester United poggia molto su Zlatan Ibrahimovic che può essere letale in area di rigore al primo errore. Pogba a centrocampo illumina mentre Mata garantisce quell'imprevedibilità che serve con Martial sull'altra fascia pronto a fare molto bene.

Mentre invece gli amanti di scommesse potranno beneficiare di diverse quote interessanti, come quelle presentate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Chelsea viene quotata a 1.85 mentre il pareggio a 3.60. Improbabile secondo il bookmaker la vittoria del Manchester United, quotata a 4.10.

Il tecnico del Chelsea, Conte, ha chiesto ai suoi ragazzi la massima concentrazione. Non si può sbagliare una gara delicata come quella contro il Manchester United di José Mourinho. Allenatore portoghese che ha spronato il suo United a confermarsi su buoni livelli per la sfida contro il Chelsea. Vincere potrebbe essere un ottimo risultato per provare ad arrivare fino in fondo alla competizione che è molto sentita in Inghilterra e che accenderebbe così una grande rivalità ancora una volta tra Chelsea e United.

Chelsea-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports: appuntamento sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

