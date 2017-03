DEPAY GOL DA CENTROCAMPO/ Video, ecco la rete del Lione che spaventa la Roma!

DEPAY GOL DA CENTROCAMPO, VIDEO: LA MAGNIFICA RETE DELL'ESTERNO DEL LIONE FA IL GIRO DEL WEB. QUANTI ILLUSTRI PRECEDENTI - Lo splendido gol di ieri da centrocampo di Memphis Depay in Lione-Tolosa ha riportato alla mente dei calciofoli diversi splendidi gol del passato. Il primo che viene alla mente è quello di Diego Armando Maradona che ha segnato da fuori con un gol splendido con la maglia dell'Argentinos Juniors. Dopo di lui si passa subito una gol meraviglioso di David Beckham con il Manchester United. Attenzione a scorrdarsi di Josè Luis Chilavert portiere di grandissima esperienza e che amava tirare sui calci di punizione, abile con un tiro da fuori riusciva a superare un'altra stella Burgos in uno splendido Velez-River Plate. Nel 1998 in Serie A il gol splendido lo sigla Alvaro Recoba in una gara con la maglia dell'Inter contro l'Empoli. Nel 2006 in un Liverpool-Newcastle è abile a metterla dentro Xabi Alonso da fuori. Come dimenticare poi Dejan Stankovic, in un Genoa-Inter finito 0-5, e Giuseppe Mascara, con la maglia del Catania.

DEPAY GOL DA CENTROCAMPO, VIDEO: LA MAGNIFICA RETE DELL'ESTERNO DEL LIONE FA IL GIRO DEL WEB - Prima era un baby prodigio, poi al Manchester United si era un po' perso. Ora Memphis Depay al Lione è tornato a fare sul serio. L'esterno d'attacco olandese ha siglato una rete strepitosa da centrocampo che ha riportato alla mente molti illustri precedenti ai calciofili di tutto il mondo. Siamo al minuto cinquantatré di Lione-Tolosa e il risultato è di 2-0 per i padroni di casa. Memphis Depay servito da Jallet supera il portiere avversario portando i suoi sul triplice vantaggio. Il gol meraviglioso da centrocampo è la ciliegina sulla torta e arriva a otto minuti dalla fine, regalando un successo rotondo ai suoi. Il tecnico Genesio poi gli concede anche la standing ovation con il cambio quattro minuti dopo questa meraviglia di tecnica e precisione mettendo al suo posto Ghezzal. Sicuramente il gol di Depay, che contro la Roma non potrà giocare (ha già dipsutato l'Europa League con il Manchester United) sarà ricordato ancora a lungo perchè una rete così non può rimanere solo un numero su un almanacco. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI DEPAY

