DIRETTA LAZIO-TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 13 MARZO) - Lazio-Torino, diretta dal signor Mazzoleni di Bergamo, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida che concluderà in posticipo il programma della nona giornata di ritorno del campionato di Serie A. I biancazzurri si presentano all'appuntamento al quarto posto in classifica, ma con distanze molto strette rispetto alle inseguitrici. Un punto di vantaggio sull'Atalanta quinta, due sull'Inter sesta e tre sul Milan settimo per i biancocelesti, che sono ancora sul filo tra una stagione ricca di soddisfazioni ed una possibile esclusione dalle prossime Coppe Europee.

C'è anche però il Napoli terzo a sole quattro lunghezze di distanza, e dunque per i ragazzi di Simone Inzaghi c'è ancora da dare il massimo senza fare troppi calcoli relativi alla classifica. Calcoli che il Torino si vede costretto a fare, con dodici punti di svantaggio rispetto al sesto posto e la possibilità di partecipare alla prossima Europa League estremamente difficile da raggiungere. I granata proveranno però a capitalizzare il lavoro svolto dall'attacco, con Andrea Belotti reduce da una grande tripletta realizzata contro il Palermo, e al momento capocannoniere della Serie A. Sarà interessantissimo lo scontro con Ciro Immobile, bomber dei biancocelesti e potenzialmente partner del 'Gallo' in una coppia d'attacco potenzialmente esplosiva per la Nazionale allenata da Ventura.

La Lazio è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, contro Empoli, Udinese, Roma e Bologna. Il successo nel derby, come spesso avviene nella Capitale, è stato fonte di grande entusiasmo pur essendo solo la prima metà di una doppia sfida in semifinale che a inizio aprile i giallorossi dovranno provare a ribaltare lo zero a due dell'andata. Ancor più importante è stato però il blitz a Bologna di domenica scorsa, in un match in cui i biancocelesti potevano essere traditi dall'eccessivo entusiasmo accumulato nella stracittadina. La doppietta messa a segno da Ciro Immobile ha chiuso però la questione e riportato la squadra di Inzaghi in orbita nella rincorsa europea.

Il Torino invece dopo la pesante sconfitta subita proprio in casa della Roma ha rilanciato il suo cammino grazie alle straordinare performance e ai gol di Belotti, autore della doppietta che ha permesso ai granata di rimontare un doppio svantaggio nel match in casa della Fiorentina, e della tripletta che ha consentito al Toro di ribaltare il risultato contro il Palermo. Le prodezze del capocannoniere sono sicuramente il punto di forza di una squadra che si trova però ancora troppo lontana dalla quota europea, costretta a trovare motivazioni in un campionato che rischia di concludersi senza obiettivi se non arriveranno acuti importanti.

Nell'ultimo precedente disputato allo stadio Olimpico la Lazio ha battuto con un netto tre a zero il Torino, con gol di Lulic e doppietta di Felipe Anderson. Al 19 aprile del 2014 risale l'ultimo risultato positivo strappato dal Toro nella Capitale, un rocambolesco tre a tre in cui la formazione granata si è ritrovata raggiunta all'ultimo secondo dal gol di Candreva. L'Olimpico biancoceleste d'altronde è tabù per i granata da oltre ventisei anni, visto che l'ultimo successo in campionato è arrivato nel novembre del 1993, con la squadra piemontese vincente col punteggio di due a uno.

Per i bookmaker, nonostante Belotti sia 'on fire', è la Lazio ad essere favorita in maniera abbastanza netta per la conquista dei tre punti, con successo dei padroni di casa proposto agli scommettitori ad una quota di 1.60 da Bwin, mentre Bet365 propone a una quota di 4.20 l'eventuale pareggio e l'affermazione esterna dei granata moltiplicherebbe invece per 6.00 la posta scommessa secondo William Hill. Lazio-Torino, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv sia per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sui canali 206 (Sky Super Calcio HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD), sia per gli abbonati Mediaset Premium che potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD. Per chi vorrà assistere alla partita via internet, diretta streaming video per gli abbonati Sky che si collegheranno sul sito skygo.sky.it e per gli abbonati Mediaset Premium che si collegheranno sul sito play.mediasetpremium.it.

