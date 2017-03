Empoli-Zenit/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Rai, Torneo di Viareggio 2017)

DIRETTA EMPOLI-ZENIT: STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAI, TORNEO DI VIAREGGIO 2017 GIRONE 3, OGGI 13 MARZO) - Empoli-Zenit San Pietroburgo, diretta dall’arbitro Colombo della sezione Aia di Como, si gioca allo stadio Ferdeghini di La Spezia ed è una partita valida per la prima giornata del girone 3 del Torneo di Viareggio 2017; appuntamento con il fischio d’inizio oggi pomeriggio, lunedì 13 marzo, alle ore 16.30. Uno scontro nella giornata d’apertura della storica Coppa Carnevale (anche se a Viareggio e dintorni ormai si gioca quando Carnevale è già passato) fra due realtà molto diverse, che per quanto riguarda le prime squadre sarebbe certamente a favore dei russi, i quali da molti anni sono una delle squadre di spicco nel panorama europeo, anche se a volere essere pignoli non sono mai riusciti a fare il definitivo salto di qualità nell’élite del calcio continentale.

A livello giovanile - naturalmente si affrontano le squadre Primavera - siamo però curiosi di scoprire che cosa potrà succedere, anche perché sappiamo bene che da sempre l’Empoli è una società che sul vivaio lavora molto bene e che ha saputo lanciare nel calcio che conta molti talenti: anche grazie a questo splendido lavoro sui giovani l’Empoli negli ultimi tre decenni ha spesso frequentato la Serie A, per la precisione quello in corso è il dodicesimo torneo nel massimo campionato dal 1986 ad oggi per la compagine toscana. Dunque la forza dell’Empoli risiede proprio nel settore giovanile e di conseguenza sarà interessante questo confronto che a livello di prime squadre sarebbe un sogno per l’Empoli - vorrebbe dire partecipare alle Coppe europee - mentre a livello Primavera potrebbe riservarci sorprese anche piuttosto interessanti.

La diretta tv di Empoli-Zenit San Pietroburgo sarà affidata a Rai Sport + HD: la televisione di stato anche quest'anno ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta televisiva alcune partite del Torneo di Viareggio 2017, proponendoci ogni giorno almeno una partita: per oggi l'appuntamento sarà quindi alle ore 16.30 sul canale 57 del vostro telecomando, disponibile anche al 5057 della piattaforma satellitare Sky. Senza costi aggiuntivi sarà a disposizione di tutti anche il servizio di diretta streaming video, sul sito www.raiplay.it; da non dimenticare inoltre le informazioni utili sulla Viareggio Cup che trovate sul sito ufficiale www.viareggiocup.com; il corrispettivo account Twitter è all'indirizzo @CGCViareggioCup e abbiamo pure la pagina Facebook ufficiale Viareggio Cup. Anche siti e social network ufficiali delle due squadre potranno fornire aggiornamenti in tempo reale, naturalmente in particolare quello dell'Empoli nel nostro caso.

